Как Умэ стала демоном в «Клинке, рассекающем демонов»? Вспомним сцену, от которой фанатов бросает в дрожь

В «Клинке, рассекающем демонов» история каждого врага оставляет горький осадок. Но когда на экране появляется Умэ, известная нам как демоница Даки, зрители задаются вопросом: как эта красавица из квартала красных фонарей оказалась среди самых жестоких чудовищ?

Её человеческая жизнь была далека от сказки. Девочка из низов, с матерью, которая ненавидела собственных детей и пыталась их убить. Умэ воспитывал брат Гютаро — нищий, грубый, но единственный, кто был рядом.

Красота девочки со временем стала её оружием, но и причиной трагедии. В 13 лет она осмелилась выколоть глаз самураю, оскорбившему её брата. Ответом стало страшное наказание: её связали и сожгли заживо прямо на улице.

Гютаро нашёл сестру, ещё дышавшую, и понёс её в отчаянии по переулкам. Но помощь так и не пришла. И вот тогда на их пути появился Доума — демон, будущая Шестая Луна. Он предложил сделку: жизнь в обмен на человечность. Другого выхода у них не было. Так Умэ и Гютаро стали демонами, связанными навечно.

С тех пор Умэ превратилась в Даку — гордую, садистскую, блистающую на публике и беспощадную в тени. Но если присмотреться, в ней всё ещё прячется та самая сожжённая девочка, которая просто не хотела умирать одна.