Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи 3 аниме на HBO Max, которые критики называют настоящими шедеврами: стоит посмотреть даже не «фанатам»

3 аниме на HBO Max, которые критики называют настоящими шедеврами: стоит посмотреть даже не «фанатам»

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Твое имя»

И они точно будут стоить потраченного времени.

На HBO Max можно найти не только громкие сериалы, но и настоящее аниме-сокровище. Я выбрала три фильма из большой подборки CBR — очень разные по настроению, но каждый по-своему способен впечатлить даже тех, кто редко смотрит японскую анимацию.

«Актриса тысячелетия»

Сатоси Кон рассказывает историю знаменитой актрисы Чийоко Фудзивары, которая вспоминает свою жизнь и карьеру. Вот только ее воспоминания постепенно смешиваются с ролями, которые она когда-то сыграла.

В результате прошлое, кино и фантазии существуют одновременно, а зрителю становится сложно понять, где заканчивается реальность. Получается очень необычная история о любви, памяти и том, как прожитая жизнь остается внутри человека.

«Ину-О»

«Ину-О»

Японская история XIV века неожиданно превращается в настоящий рок-мюзикл. В центре — два изгоя: проклятый танцор Ину-О и слепой музыкант Томона. Они создают вместе музыку и устраивают невероятные представления, которые собирают людей со всей страны.

Но их творчество становится угрозой для общественного порядка. Фильм Масааки Юасы одновременно выглядит как историческая драма, глэм-рок-концерт и сюрреалистическая сказка. И именно эта безумная смесь делает его таким запоминающимся.

«Твоё имя»

Наверняка многие уже видели этот фильм, но пересмотреть его всегда хорошая идея. Старшеклассники Таки и Мицуха неожиданно начинают меняться телами во сне и постепенно пытаются понять, что с ними происходит.

Из простой романтической комедии история превращается в эмоциональное сверхъестественное приключение. Здесь есть и любовь, и юмор, и тема судьбы, а главное — та самая атмосфера Макото Синкая, из-за которой даже обычный городской пейзаж выглядит волшебным. CBR называет «Твоё имя» вершиной творчества режиссера и одной из важнейших картин 2010-х.

Мне особенно нравится, что все три фильма совершенно непохожи друг на друга. Один заставляет вспоминать собственную жизнь, второй превращает историю в безумный концерт, а третий берет за душу простой историей двух людей, которым очень трудно друг друга найти.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из фильма «Твое имя»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
На Rotten Tomatoes нашли лучший криминальный сериал всех времен: и это не «Клан Сопрано» — а в России о нём вообще слышали единицы На Rotten Tomatoes нашли лучший криминальный сериал всех времен: и это не «Клан Сопрано» — а в России о нём вообще слышали единицы Читать дальше 10 сентября 2026
52 000 000 зрителей в СССР и в сотни раз больше в Индии: этот советский хит полгода без перерыва крутили в кинотеатрах Болливуда 52 000 000 зрителей в СССР и в сотни раз больше в Индии: этот советский хит полгода без перерыва крутили в кинотеатрах Болливуда Читать дальше 10 сентября 2026
Забудьте про «Джона Уика»: Киану Ривз нашел себе абсолютно новую серию боевиков — эта франшиза точно станет хитом Забудьте про «Джона Уика»: Киану Ривз нашел себе абсолютно новую серию боевиков — эта франшиза точно станет хитом Читать дальше 10 сентября 2026
38 000 000 часов просмотра: зрители Netflix не могут оторваться от нового триллера в духе «Исчезнувшей» Дэвида Финчера 38 000 000 часов просмотра: зрители Netflix не могут оторваться от нового триллера в духе «Исчезнувшей» Дэвида Финчера Читать дальше 10 сентября 2026
Кинокритики влепили этому фильму 38% на RT: но зрители в восторге — уже 63 000 000 просмотров на Netflix Кинокритики влепили этому фильму 38% на RT: но зрители в восторге — уже 63 000 000 просмотров на Netflix Читать дальше 10 сентября 2026
3 аниме, которые заслуживают 10/10: их можно начинать, не боясь разочарования в финале 3 аниме, которые заслуживают 10/10: их можно начинать, не боясь разочарования в финале Читать дальше 10 сентября 2026
Вместо Леголаса в «Охоте на Голлума» будет другой харизматичный эльф: и этот персонаж — даже круче Вместо Леголаса в «Охоте на Голлума» будет другой харизматичный эльф: и этот персонаж — даже круче Читать дальше 10 сентября 2026
В этих трех трилогиях именно последний фильм — настоящий шедевр: яркий пример — «Властелин колец» В этих трех трилогиях именно последний фильм — настоящий шедевр: яркий пример — «Властелин колец» Читать дальше 10 сентября 2026
Американец попадает в тайгу и встречает экс-агента КГБ: этот зарубежный фильм про СССР стал находкой 2026 года Американец попадает в тайгу и встречает экс-агента КГБ: этот зарубежный фильм про СССР стал находкой 2026 года Читать дальше 10 сентября 2026
У этих 3 жутких триллеров такие финалы, что после титров вы включите их с самого начала: быстро забыть развязку точно не получится У этих 3 жутких триллеров такие финалы, что после титров вы включите их с самого начала: быстро забыть развязку точно не получится Читать дальше 9 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше