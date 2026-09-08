3 аниме на HBO Max, которые критики называют настоящими шедеврами: стоит посмотреть даже не «фанатам»

И они точно будут стоить потраченного времени.

На HBO Max можно найти не только громкие сериалы, но и настоящее аниме-сокровище. Я выбрала три фильма из большой подборки CBR — очень разные по настроению, но каждый по-своему способен впечатлить даже тех, кто редко смотрит японскую анимацию.

«Актриса тысячелетия»

Сатоси Кон рассказывает историю знаменитой актрисы Чийоко Фудзивары, которая вспоминает свою жизнь и карьеру. Вот только ее воспоминания постепенно смешиваются с ролями, которые она когда-то сыграла.

В результате прошлое, кино и фантазии существуют одновременно, а зрителю становится сложно понять, где заканчивается реальность. Получается очень необычная история о любви, памяти и том, как прожитая жизнь остается внутри человека.

«Ину-О»

Японская история XIV века неожиданно превращается в настоящий рок-мюзикл. В центре — два изгоя: проклятый танцор Ину-О и слепой музыкант Томона. Они создают вместе музыку и устраивают невероятные представления, которые собирают людей со всей страны.

Но их творчество становится угрозой для общественного порядка. Фильм Масааки Юасы одновременно выглядит как историческая драма, глэм-рок-концерт и сюрреалистическая сказка. И именно эта безумная смесь делает его таким запоминающимся.

«Твоё имя»

Наверняка многие уже видели этот фильм, но пересмотреть его всегда хорошая идея. Старшеклассники Таки и Мицуха неожиданно начинают меняться телами во сне и постепенно пытаются понять, что с ними происходит.

Из простой романтической комедии история превращается в эмоциональное сверхъестественное приключение. Здесь есть и любовь, и юмор, и тема судьбы, а главное — та самая атмосфера Макото Синкая, из-за которой даже обычный городской пейзаж выглядит волшебным. CBR называет «Твоё имя» вершиной творчества режиссера и одной из важнейших картин 2010-х.

Мне особенно нравится, что все три фильма совершенно непохожи друг на друга. Один заставляет вспоминать собственную жизнь, второй превращает историю в безумный концерт, а третий берет за душу простой историей двух людей, которым очень трудно друг друга найти.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.