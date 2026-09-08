Фёдор Бондарчук ответил на критику поклонников «Трудно быть богом»: сериал — не экранизация Стругацких

Сериал по мотивам повести братьев Стругацких уже заранее вызывает споры у поклонников. И создатели «Трудно быть богом» прекрасно понимают, что зрители могут представить Арканар совсем иначе.

Это не экранизация один в один

Фёдор Бондарчук, который выступил продюсером проекта и сыграл дона Кубу, сразу предупреждает: сериал не повторяет повесть буквально.

«Это не экранизация произведения братьев Стругацких, а сериал по мотивам их повести», — объяснил он.

Поэтому в истории появились новые герои, дополнительные сюжетные линии и решения, которых не было в оригинале. Например, дон Куба в сериале становится одним из заметных персонажей, а линия короля Пица VI выходит на первый план.

Поклонники наверняка будут спорить

Бондарчук признает: избежать критики практически невозможно. Каждый читатель, открывая «Трудно быть богом», сам создает в голове образ дона Руматы, Арканара и всего этого мира.

«Любые расхождения с собственным представлением о книге могут вызывать желание критиковать. К подобным замечаниям нужно быть готовым, когда снимаешь проект по мотивам культового произведения», — отметил актер.

И, кажется, в этом есть здравый смысл. Когда книга десятилетиями остается любимой, зритель приходит на экран не с чистого листа — он уже знает, каким должен быть этот мир лично для него.

Создатели уверены в результате

При этом Бондарчук считает, что команда вложила в проект огромное количество труда, таланта и опыта. А изменять визуальную часть истории позволили современные возможности киноиндустрии.

Так что главный вопрос после премьеры будет не в том, совпал ли сериал с картинкой из нашей головы. Скорее интересно, сможет ли новая версия «Трудно быть богом» заставить нас снова посмотреть на знакомую историю совсем другими глазами.

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