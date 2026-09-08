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Киноафиша Статьи Уже давно известно, чем закончится 4 сезон «Укрытия»: это знают те, кто читал книги Хью Хауи

Уже давно известно, чем закончится 4 сезон «Укрытия»: это знают те, кто читал книги Хью Хауи

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Укрытие»

А мы делимся спойлерами с читателями.

Сериал Apple TV «Укрытия» уже заметно отошел от книг Хью Хауи, поэтому финал экранизации может отличаться от первоисточника. Но книги все же дают несколько очень интересных подсказок о том, куда может привести история Джульетты.

В Бункере-18 начнется большое восстание

Похоже, жителям наконец расскажут правду: их бункер не единственный, а вокруг существуют десятки других. Пол должен раскрыть эту информацию через общую систему вещания, после чего Бункер-18 окажется на пороге войны.

Нокс и его люди попытаются добраться до Бункера-1, но их план может сорваться из-за взрыва двери и затопления. При этом Камилла окончательно встанет на сторону Джульетты.

Джульетта встретится с Дэниелом

Одна из самых интригующих линий — встреча Джульетты и Дэниела. Из-за препаратов, которые стирали ему память, он практически не понимает, кто он такой. Однако воспоминания постепенно возвращаются, и в книгах его альтер эго Дональд в итоге пытается помочь Джульетте против Бункера-1.

Наконец раскроют тайну апокалипсиса

Здесь история становится еще мрачнее. В книгах выясняется, что ядерный удар был лишь частью плана. Настоящую угрозу представляли самовоспроизводящиеся наноботы, которые должны были уничтожить человечество.

А Бункеры создавались вовсе не как простое убежище. Основатели хотели выбрать только один из них, где останутся «лучшие» люди для восстановления цивилизации, а системы остальных должны были уничтожить жителей.

И чем все закончится

Кадр из сериала «Укрытие»

В финале книг Джульетта вместе с выжившими отправляется к безопасному месту под названием «Семя». По дороге герои узнают главное: Земля уже восстановилась, а смертельно опасными были не ее условия, а облако наноботов вокруг Бункеров.

Джульетте и ее людям удается добраться до «Семени» и начать новую жизнь.

При этом сериал уже сильно изменил сюжет книг, поэтому воспринимать этот финал как точный спойлер экранизации пока точно не стоит. Но направление у истории получается очень любопытным.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Укрытие»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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