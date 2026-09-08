Уже давно известно, чем закончится 4 сезон «Укрытия»: это знают те, кто читал книги Хью Хауи

Сериал Apple TV «Укрытия» уже заметно отошел от книг Хью Хауи, поэтому финал экранизации может отличаться от первоисточника. Но книги все же дают несколько очень интересных подсказок о том, куда может привести история Джульетты.

В Бункере-18 начнется большое восстание

Похоже, жителям наконец расскажут правду: их бункер не единственный, а вокруг существуют десятки других. Пол должен раскрыть эту информацию через общую систему вещания, после чего Бункер-18 окажется на пороге войны.

Нокс и его люди попытаются добраться до Бункера-1, но их план может сорваться из-за взрыва двери и затопления. При этом Камилла окончательно встанет на сторону Джульетты.

Джульетта встретится с Дэниелом

Одна из самых интригующих линий — встреча Джульетты и Дэниела. Из-за препаратов, которые стирали ему память, он практически не понимает, кто он такой. Однако воспоминания постепенно возвращаются, и в книгах его альтер эго Дональд в итоге пытается помочь Джульетте против Бункера-1.

Наконец раскроют тайну апокалипсиса

Здесь история становится еще мрачнее. В книгах выясняется, что ядерный удар был лишь частью плана. Настоящую угрозу представляли самовоспроизводящиеся наноботы, которые должны были уничтожить человечество.

А Бункеры создавались вовсе не как простое убежище. Основатели хотели выбрать только один из них, где останутся «лучшие» люди для восстановления цивилизации, а системы остальных должны были уничтожить жителей.

И чем все закончится

В финале книг Джульетта вместе с выжившими отправляется к безопасному месту под названием «Семя». По дороге герои узнают главное: Земля уже восстановилась, а смертельно опасными были не ее условия, а облако наноботов вокруг Бункеров.

Джульетте и ее людям удается добраться до «Семени» и начать новую жизнь.

При этом сериал уже сильно изменил сюжет книг, поэтому воспринимать этот финал как точный спойлер экранизации пока точно не стоит. Но направление у истории получается очень любопытным.

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