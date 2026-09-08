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Киноафиша Статьи Могла ли Дейенерис выжить в финале «Игры престолов»? 3 теории, которые не дают покоя фанатам

Могла ли Дейенерис выжить в финале «Игры престолов»? 3 теории, которые не дают покоя фанатам

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Зрителям хочется верить, что она все же жива.

Финал «Игры престолов» поставил точку в истории Дейенерис, но не во всех вопросах. Дрогон унес тело Матери Драконов на восток, и зрители так и не узнали, что произошло потом.

Разберем три версии, по которым Дейенерис теоретически могла остаться жива.

1. Магия крови Таргариенов спасла Дени

Дейенерис уже однажды пережила то, что казалось невозможным: она вышла из погребального костра Кхала Дрого невредимой и стала той самой Неопалимой.

По одной из фанатских теорий, ее связь с драконами могла дать ей не только защиту от огня, но и способность пережить смертельное ранение. А Дрогон после гибели матери словно инстинктивно мог попытаться сохранить ей жизнь.

Это уже чистая теория, но в мире Вестероса, где магия действительно существует, полностью исключать такой вариант сложно.

2. Дрогон мог отнести ее к красным жрецам

Кадр из сериала «Игра престолов»

Еще один вариант связан с тем, куда именно дракон улетел после финала. В сериале Сэм предположил, что Дрогон направился на восток, а там находятся города, где почитают Владыку Света.

Мы уже видели, что красные жрецы способны возвращать людей к жизни. Поэтому возникает красивая версия: Дрогон мог почувствовать, что Дейенерис еще можно спасти, и отнес ее туда, где ей способны помочь.

Тогда гибель королевы стала бы не концом, а началом совершенно новой истории.

3. Дейенерис могла выжить, но остаться в коме

Эта теория объединяет предыдущие две. Дейенерис действительно получила смертельное ранение, но могла не умереть сразу. Например, впасть в состояние между жизнью и смертью.

Дрогон тогда унес бы ее подальше от Вестероса, где она могла постепенно восстановиться. А проснувшись, Дени уже была бы совсем другим человеком — без армии, трона и прежней власти.

Правда, все три версии остаются именно фанатскими теориями, передает дзен-канал «Мир комиксов и кино». Каноничный финал сериала показывает смерть Дейенерис, а продолжения ее истории на экране пока нет. Но именно загадочное исчезновение ее тела и то, что Дрогон забрал его с собой, оставили поклонникам достаточно пространства для фантазии.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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