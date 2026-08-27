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Kinoafisha Films Insidious: Out of the Further Showtimes for Insidious: Out of the Further (2026) in Astana today

Showtimes for Insidious: Out of the Further (2026) in Astana today

Insidious: Out of the Further
Insidious: Out of the Further Horror, Detective, Thriller 2026 / Great Britain
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Showtimes for Insidious: Out of the Further in Astana on 27 August 2026
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
14:10 from 3000 ₸ 16:05 from 2600 ₸ 18:10 from 3200 ₸ 23:50 from 5000 ₸
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
13:05 from 1800 ₸ 15:10 from 2000 ₸ 17:15 from 2000 ₸ 19:20 from 2200 ₸ 21:25 from 2200 ₸ 23:30 from 2200 ₸
Aru Cinema g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh
2D
14:15 from 2800 ₸ 15:10 from 2800 ₸ 16:15 from 2800 ₸ 19:20 from 3200 ₸ 21:20 from 3200 ₸ 23:20 from 3200 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
13:40 from 2500 ₸ 16:35 from 3300 ₸ 18:40 from 4100 ₸ 22:05 from 4100 ₸ 00:05 from 3600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, EN
18:50 from 3900 ₸
2D, RU
14:05 from 3000 ₸ 15:40 from 3500 ₸ 17:00 from 2800 ₸ 18:20 from 3900 ₸ 20:10 from 3900 ₸ 21:50 from 3900 ₸ 23:00 from 3500 ₸ 00:30 from 1700 ₸
Dostar Cinema g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12
2D
15:40 from 2200 ₸ 21:25 from 2600 ₸
Grand Cinema g. Astana, ul. Ahmet Baytursynuly, 34
2D, RU
14:30 from 2200 ₸ 16:35 from 2200 ₸ 21:25 from 2600 ₸ 23:15 from 2600 ₸
Keruen Cinema g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D
23:15 from 30000 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
21:40 from 3500 ₸ 22:40 from 3500 ₸ 23:50 from 3500 ₸ 00:50 from 3500 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
21:50 from 3500 ₸ 22:50 from 3500 ₸ 00:10 from 3100 ₸ 01:10 from 3100 ₸
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