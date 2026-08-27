Showtimes for Insidious: Out of the Further in Astana on 27 August 2026 Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park» 2D 14:10 from 3000 ₸ 16:05 from 2600 ₸ 18:10 from 3200 ₸ 23:50 from 5000 ₸ Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4 2D 13:05 from 1800 ₸ 15:10 from 2000 ₸ 17:15 from 2000 ₸ 19:20 from 2200 ₸ 21:25 from 2200 ₸ 23:30 from 2200 ₸ Aru Cinema g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh 2D 14:15 from 2800 ₸ 15:10 from 2800 ₸ 16:15 from 2800 ₸ 19:20 from 3200 ₸ 21:20 from 3200 ₸ 23:20 from 3200 ₸ Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh 2D, RU 13:40 from 2500 ₸ 16:35 from 3300 ₸ 18:40 from 4100 ₸ 22:05 from 4100 ₸ 00:05 from 3600 ₸ Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62 2D, EN 18:50 from 3900 ₸ 2D, RU 14:05 from 3000 ₸ 15:40 from 3500 ₸ 17:00 from 2800 ₸ 18:20 from 3900 ₸ 20:10 from 3900 ₸ 21:50 from 3900 ₸ 23:00 from 3500 ₸ 00:30 from 1700 ₸ Dostar Cinema g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12 2D 15:40 from 2200 ₸ 21:25 from 2600 ₸ Grand Cinema g. Astana, ul. Ahmet Baytursynuly, 34 2D, RU 14:30 from 2200 ₸ 16:35 from 2200 ₸ 21:25 from 2600 ₸ 23:15 from 2600 ₸ Keruen Cinema g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh 2D 23:15 from 30000 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9 2D, RU 21:40 from 3500 ₸ 22:40 from 3500 ₸ 23:50 from 3500 ₸ 00:50 from 3500 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24 2D, RU 21:50 from 3500 ₸ 22:50 from 3500 ₸ 00:10 from 3100 ₸ 01:10 from 3100 ₸