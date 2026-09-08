Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи 3 фантастических фильма нулевых, которые сегодня смотрятся не хуже многих новинок: до сих пор актуальны

3 фантастических фильма нулевых, которые сегодня смотрятся не хуже многих новинок: до сих пор актуальны

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Особое мнение»

Не гонитесь за новинками — обратитесь к классике.

Нулевые подарили нам столько фантастики, что часть фильмов со временем просто потерялась среди более громких премьер. А зря: некоторые из них и сегодня выглядят свежо, а их идеи стали только актуальнее.

«Эквилибриум»

После очередной мировой войны власти решают избавить людей от эмоций. Жители Либрии принимают препарат «Прозиум», книги и музыка уничтожаются, а за нарушителями охотятся специальные клирики.

Главный герой Джон Престон сам верит в эту систему, пока однажды не пропускает очередную дозу препарата. И вдруг начинает видеть мир совсем иначе.

Особенно здорово сейчас пересматривать «Эквилибриум» из-за его идеи: общество, которое пожертвовало чувствами ради порядка, выглядит пугающе правдоподобно.

«Луна 2112»

«Луна 2112»

Сэм Белл почти три года в одиночестве работает на лунной станции. До возвращения домой остаются считанные недели, но после аварии герой обнаруживает кое-что совершенно невозможное: в разбитом луноходе находится человек, который выглядит точно так же, как он.

Дальше начинается камерная, но очень напряженная история о клонировании, одиночестве и цене человеческой жизни. Особенно интересно, что фильм «Луна 2112» практически обходится без большого экшена — ему хватает одной идеи и атмосферы.

«Особое мнение»

В будущем преступления научились предсказывать еще до того, как они произошли. Полиция арестовывает людей за убийства, которые они пока даже не совершили.

Система кажется идеальной, пока ее главным подозреваемым не становится капитан Джон Эндертон. Теперь он должен доказать, что предсказание может быть ошибочным.

Помимо отличного триллера, фильм интересно смотреть сегодня из-за технологий, которые когда-то казались фантастикой: персонализированной рекламы, биометрического наблюдения, беспилотного транспорта и умных систем контроля.

Именно за это я и люблю фантастику нулевых. Она не просто пыталась удивить красивой картинкой, а придумывала идеи, которые спустя годы становились еще интереснее.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из фильма «Особое мнение»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
На Rotten Tomatoes нашли лучший криминальный сериал всех времен: и это не «Клан Сопрано» — а в России о нём вообще слышали единицы На Rotten Tomatoes нашли лучший криминальный сериал всех времен: и это не «Клан Сопрано» — а в России о нём вообще слышали единицы Читать дальше 10 сентября 2026
52 000 000 зрителей в СССР и в сотни раз больше в Индии: этот советский хит полгода без перерыва крутили в кинотеатрах Болливуда 52 000 000 зрителей в СССР и в сотни раз больше в Индии: этот советский хит полгода без перерыва крутили в кинотеатрах Болливуда Читать дальше 10 сентября 2026
Забудьте про «Джона Уика»: Киану Ривз нашел себе абсолютно новую серию боевиков — эта франшиза точно станет хитом Забудьте про «Джона Уика»: Киану Ривз нашел себе абсолютно новую серию боевиков — эта франшиза точно станет хитом Читать дальше 10 сентября 2026
38 000 000 часов просмотра: зрители Netflix не могут оторваться от нового триллера в духе «Исчезнувшей» Дэвида Финчера 38 000 000 часов просмотра: зрители Netflix не могут оторваться от нового триллера в духе «Исчезнувшей» Дэвида Финчера Читать дальше 10 сентября 2026
Кинокритики влепили этому фильму 38% на RT: но зрители в восторге — уже 63 000 000 просмотров на Netflix Кинокритики влепили этому фильму 38% на RT: но зрители в восторге — уже 63 000 000 просмотров на Netflix Читать дальше 10 сентября 2026
Вместо Леголаса в «Охоте на Голлума» будет другой харизматичный эльф: и этот персонаж — даже круче Вместо Леголаса в «Охоте на Голлума» будет другой харизматичный эльф: и этот персонаж — даже круче Читать дальше 10 сентября 2026
В этих трех трилогиях именно последний фильм — настоящий шедевр: яркий пример — «Властелин колец» В этих трех трилогиях именно последний фильм — настоящий шедевр: яркий пример — «Властелин колец» Читать дальше 10 сентября 2026
Американец попадает в тайгу и встречает экс-агента КГБ: этот зарубежный фильм про СССР стал находкой 2026 года Американец попадает в тайгу и встречает экс-агента КГБ: этот зарубежный фильм про СССР стал находкой 2026 года Читать дальше 10 сентября 2026
У этих 3 жутких триллеров такие финалы, что после титров вы включите их с самого начала: быстро забыть развязку точно не получится У этих 3 жутких триллеров такие финалы, что после титров вы включите их с самого начала: быстро забыть развязку точно не получится Читать дальше 9 сентября 2026
Джордж Мартин назвал 3 фэнтези-фильма, которые считает шедеврами: и ни один из них не снят в XXI веке Джордж Мартин назвал 3 фэнтези-фильма, которые считает шедеврами: и ни один из них не снят в XXI веке Читать дальше 9 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше