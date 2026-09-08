3 фантастических фильма нулевых, которые сегодня смотрятся не хуже многих новинок: до сих пор актуальны

Не гонитесь за новинками — обратитесь к классике.

Нулевые подарили нам столько фантастики, что часть фильмов со временем просто потерялась среди более громких премьер. А зря: некоторые из них и сегодня выглядят свежо, а их идеи стали только актуальнее.

«Эквилибриум»

После очередной мировой войны власти решают избавить людей от эмоций. Жители Либрии принимают препарат «Прозиум», книги и музыка уничтожаются, а за нарушителями охотятся специальные клирики.

Главный герой Джон Престон сам верит в эту систему, пока однажды не пропускает очередную дозу препарата. И вдруг начинает видеть мир совсем иначе.

Особенно здорово сейчас пересматривать «Эквилибриум» из-за его идеи: общество, которое пожертвовало чувствами ради порядка, выглядит пугающе правдоподобно.

«Луна 2112»

Сэм Белл почти три года в одиночестве работает на лунной станции. До возвращения домой остаются считанные недели, но после аварии герой обнаруживает кое-что совершенно невозможное: в разбитом луноходе находится человек, который выглядит точно так же, как он.

Дальше начинается камерная, но очень напряженная история о клонировании, одиночестве и цене человеческой жизни. Особенно интересно, что фильм «Луна 2112» практически обходится без большого экшена — ему хватает одной идеи и атмосферы.

«Особое мнение»

В будущем преступления научились предсказывать еще до того, как они произошли. Полиция арестовывает людей за убийства, которые они пока даже не совершили.

Система кажется идеальной, пока ее главным подозреваемым не становится капитан Джон Эндертон. Теперь он должен доказать, что предсказание может быть ошибочным.

Помимо отличного триллера, фильм интересно смотреть сегодня из-за технологий, которые когда-то казались фантастикой: персонализированной рекламы, биометрического наблюдения, беспилотного транспорта и умных систем контроля.

Именно за это я и люблю фантастику нулевых. Она не просто пыталась удивить красивой картинкой, а придумывала идеи, которые спустя годы становились еще интереснее.

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