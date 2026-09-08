Стивен Кинг сам выбрал режиссера для экранизации «Кэрри»: этот сериал точно станет хитом осени 2026 года

Я очень люблю эту историю, поэтому обязательно буду смотреть.

Историю Кэрри Уайт экранизировали уже несколько раз, но теперь Стивен Кинг доверил ее Майку Флэнагану. И режиссер решил не просто переснять знакомый сюжет, а серьезно переосмыслить его.

Кэрри впервые попадет в обычную школу

Главная героиня — девушка из крайне религиозной семьи, обладающая телекинезом. После смерти отца она впервые оказывается в государственной школе и сталкивается с миром, к которому совершенно не готова.

И вот это одно из самых заметных изменений. В предыдущих версиях Кэрри годами терпела издевательства одноклассников, а теперь школьная травля становится для нее совершенно новым опытом.

Маргарет Уайт будет не просто злодейкой

Майк Флэнаган решил иначе показать и мать Кэрри. Вместо однозначного религиозного тирана зрителям обещают более сложную женщину.

Маргарет по-прежнему жестока, но ее поступки теперь объясняются искренним, пусть и совершенно искаженным желанием защитить дочь от внешнего мира. Роль получила Саманта Слойан.

Историю расширят

Еще интереснее то, что сериал не ограничится одной Кэрри. Флэнаган собирается подробнее исследовать идею других людей со сверхъестественными способностями. В истории могут появиться другие девушки-телекинетики, поэтому знакомый сюжет превратится в более масштабную историю.

Всего будет восемь серий, а премьера состоится 7 октября 2026 года на Amazon Prime Video — весь сезон выпустят сразу.

И, пожалуй, самое многообещающее здесь то, что сам Стивен Кинг лично выбрал Флэнагана для новой экранизации. Похоже, нас ждет не очередной ремейк, а новая версия «Кэрри», которая попробует рассказать знакомую историю совсем другим языком.

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