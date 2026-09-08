Настоящего знатока кино СССР найти легко: только он пройдет на 5/5 тест по первым ролям советских актеров

Многие актеры советской эпохи стали настоящими легендами отечественного кинематографа. Их узнавали по голосу, манере игры и десяткам ярких образов. Но когда-то каждый из них только начинал свой путь на экране.

И первые роли знаменитых артистов часто сильно отличались от тех персонажей, благодаря которым они получили всенародную любовь.

Мы подготовили тест, в котором собрали кадры из первых фильмов известных советских актеров. Вам предстоит определить, кто изображен на экране, и вспомнить, с каких ролей начинали будущие звезды.

Задание кажется простым, но пройти его без ошибок смогут только настоящие знатоки советского кино.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.