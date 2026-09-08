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Киноафиша Статьи Гонял «КамАЗ» в «нулевые» в главном сериале НТВ, а у самого даже прав не было: кто из звезд «Дальнобойщиков» не умел водить машину

Гонял «КамАЗ» в «нулевые» в главном сериале НТВ, а у самого даже прав не было: кто из звезд «Дальнобойщиков» не умел водить машину

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дальнобойщики»

Актер не стеснялся в этом признаваться.

Осенью 2001 года на телеканале НТВ появился сериал, которому было суждено стать одной из главных телепремьер начала десятилетия. «Дальнобойщики» рассказывали простую историю — о двух водителях, которые отправляются в рейсы по огромной стране на грузовике. Но именно эта незамысловатая идея неожиданно сделала проект настоящим народным хитом.

Главные герои — опытный Федор Иванович в исполнении Владимира Гостюхина и молодой Сашка, которого сыграл Владислав Галкин. Это были люди разных возрастов и взглядов, поэтому их отношения строились не только на дружбе, но и на постоянном столкновении характеров. Они спорили, попадали в сложные ситуации, помогали другим, рисковали и снова отправлялись в дорогу.

Однако у одного из самых известных экранных водителей был неожиданный секрет. Владимир Гостюхин, сыгравший Федора Ивановича, не имел водительского удостоверения.

«Своей машины у меня нет… И на права все никак сдать не могу», — честно говорил он в интервью после выхода первого сезона.

При этом Владислав Галкин, наоборот, хорошо водил и во многих сценах действительно находился за рулем КамАЗа.

Кадр из сериала «Дальнобойщики»

Чтобы зрители не заметили разницы, съемочная группа использовала любые лайфхаки. Кабину грузовика установили на платформу, которую перемещали по дороге. Актер мог изображать управление машиной, вращать руль и даже реагировать на происходящее вокруг, хотя фактически транспортом не управлял.

Когда же в кадр попадал весь грузовик, за рулем чаще всего находился Галкин.

За тем, чтобы сцены выглядели правдоподобно, следил водитель-испытатель Райхат Хуснуллин. Изначально его пригласили только для того, чтобы доставить грузовик на съемочную площадку, но выяснилось, что управлять такой техникой среди каскадеров практически никто не умел.

В результате Хуснуллин остался работать на проекте на несколько месяцев и во время съемок находился рядом с актерами в кабине, скрываясь за черной маской, чтобы случайно не попасть в кадр.

Позже Владимир Гостюхин всё же получил водительские права.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Дальнобойщики»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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