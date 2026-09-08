Джордж Р. Р. Мартин выбрал любимчика в «Доме дракона»: нет, это не Рейнира и даже не Эйгон

Деймон Таргариен из «Дома дракона» — тот самый герой, которого одновременно хочется то придушить, то защищать. И, похоже, Джордж Р. Р. Мартин прекрасно понимает, почему этот противоречивый принц так цепляет зрителей.

Любимый Таргариен самого Мартина

Автор «Игры престолов» признавался, что Деймон — один из его любимых персонажей. И причина довольно понятная: Мартин особенно любит неоднозначных героев, которых невозможно легко разделить на хороших и плохих.

Деймон именно такой. Он способен менять сторону, действовать совершенно непредсказуемо и постоянно оставляет ощущение, что еще один шаг — и он совершит что-то совершенно безумное. При этом его отношения с Рейнирой добавляют персонажу еще больше сложности.

Почему Деймон так нравится зрителям

В «Пламени и крови» Деймон предстает опытным воином и наездником на драконе Караксесе. Он владел знаменитым валирийским мечом Темная Сестра, воевал в Ступенях, некоторое время называл себя Королем Узкого моря, а во время Танца драконов стал одним из главных военачальников Рейниры.

Но сериал сделал его еще более притягательным благодаря Мэтту Смиту. Его Деймон — настоящий «джокер в колоде»: харизматичный, дерзкий, опасный и совершенно непредсказуемый. Даже когда герой совершает поступки, которые сложно оправдать, от него невозможно отвести взгляд.

Особенно интересным стал второй сезон, где Деймон оказался в Харренхолле и пережил настоящую внутреннюю трансформацию из-за видений. А в третьем сезоне, несмотря на разногласия с Рейнирой, он снова остается рядом с ней.

Наверное, именно это и имел в виду Мартин. Деймона невозможно назвать просто героем или злодеем. Он хаотичный, противоречивый и временами ужасно раздражающий — но именно поэтому за ним интереснее всего наблюдать.

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