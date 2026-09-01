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Киноафиша Фильмы Вышка 2 Расписание Вышка 2 (2026) в Астане на сегодня

Расписание Вышка 2 (2026) в Астане на сегодня

Вышка 2
Вышка 2 приключения, драма 2026 / США
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Завтра 6 пн 7 вт 8 ср 9 чт 10 пт 11 сб 12 вс 13 пн 14 вт 15 ср 16 чт 17 пт 18 сб 19 вс 20 пн 21 вт 22 ср 23
Формат сеанса
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Расписание Вышка 2 в Астане на 6 сентября 2026
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
15:00 от 2200 ₸ 17:10 от 2200 ₸ 19:20 от 2400 ₸ 21:30 от 2400 ₸ 23:40 от 2400 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
15:40 от 3300 ₸ 17:50 от 3300 ₸ 21:30 от 4000 ₸ 23:50 от 3600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
12:30 от 2500 ₸ 17:05 от 3100 ₸ 19:10 от 3900 ₸ 20:30 от 3800 ₸ 21:20 от 3800 ₸ 22:05 от 3800 ₸ 23:30 от 3500 ₸ 00:35 от 3500 ₸
Keruen Cinema г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
12:50 от 30000 ₸ 14:55 от 30000 ₸ 19:45 от 30000 ₸ 23:10 от 30000 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
15:00 от 3100 ₸ 16:00 от 3100 ₸ 17:10 от 3100 ₸ 18:10 от 3100 ₸ 19:30 от 3500 ₸ 20:30 от 3500 ₸ 21:40 от 3500 ₸ 22:40 от 3500 ₸ 23:50 от 3500 ₸ 00:50 от 3500 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
14:40 от 3100 ₸ 15:40 от 3100 ₸ 16:50 от 3100 ₸ 17:50 от 3100 ₸ 19:00 от 3500 ₸ 20:00 от 3500 ₸ 21:10 от 3500 ₸ 22:10 от 3500 ₸ 23:30 от 3500 ₸ 00:30 от 3500 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, RU
17:00 от 3100 ₸ 18:00 от 3100 ₸ 19:20 от 3500 ₸ 20:20 от 3500 ₸ 20:40 от 15000 ₸ 21:40 от 3500 ₸ 22:40 от 3500 ₸ 23:00 от 15000 ₸ 23:50 от 3500 ₸ 00:00 00:50 от 3500 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
10:40 от 3000 ₸ 16:35 от 2600 ₸ 20:45 от 3200 ₸ 22:30 от 8000 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
10:20 от 2600 ₸ 12:40 от 2600 ₸ 14:30 от 10000 ₸ 17:05 от 3200 ₸ 19:20 от 3200 ₸ 21:10 от 10000 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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