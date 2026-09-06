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Киноафиша Статьи От этих двух сериалов Стивен Кинг морщится, как только видит по ТВ: а зрители смотрят их по 20 лет

От этих двух сериалов Стивен Кинг морщится, как только видит по ТВ: а зрители смотрят их по 20 лет

Проверено редакцией
Кадр из сериала «C.S.I.: Место преступления»

У автора оказался собственный взгляд на процедуралы.

Стивен Кинг сам умеет создавать истории, поэтому особенно любопытно узнать, какие сериалы не вызывают у него желания досмотреть серию до конца. Несмотря на любовь писателя к детективам и криминальным сюжетам, некоторые популярные проекты он предпочитает сразу переключать, когда они появляются на экране.

Причём речь идёт о двух очень известных сериалах, которые годами собирали огромную аудиторию и стали настоящей частью телевизионной культуры.

Нелюбимые сериалы Стивена Кинга

Сам Кинг никогда не проявлял интереса к работе шоураннера. На вопрос о том, хотел бы он однажды возглавить производство сериала, писатель отвечал категорично:

«Слишком много времени при слишком маленькой отдаче. И дело не в деньгах. Шоураннеру постоянно приходится общаться и договариваться с огромным количеством людей, вести переговоры с телеканалами. Меня это совершенно не привлекает», — объяснял автор.

К тому же Кинга особенно расстраивает мысль, что после всей этой работы в итоге может получиться неудачный сериал. А еще его, оказывается, раздражает и сам формат классических процедуралов, где каждая серия посвящена отдельному преступлению и его расследованию.

Именно поэтому проекты «Морская полиция: Спецотдел» и «C.S.I.: Место преступления» писатель считает скучными и слишком предсказуемыми. Впрочем, с его оценкой согласны далеко не все. Зрители эти сериалы встретили гораздо теплее: их оценки составляют 7,8 и 7,7 соответственно.

Кадр из сериала «Морская полиция: Спецотдел»

Любимый сериал Стивена Кинга

Один проект Стивен Кинг поставил выше остальных, назвав его лучшим шоу начала XXI века. Речь идёт о «Во все тяжкие». Причём, писателю для оценки ему хватило одной сцены — первое впечатление оказалось настолько сильным.

«Величие сериала я понял, как только увидел, как нелепо Уолтер Уайт стоит на экране в одних трусах», — вспоминал он в беседе с Rolling Stone.

Помимо «Во все тяжкие», Кинг высоко отзывался о «Сынах анархии», «Ходячих мертвецах» и «Мосте». Отдельно писатель отмечал и «Клан Сопрано», который также вошёл в число его любимых многосерийных проектов.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериалов «C.S.I.: Место преступления», «Морская полиция: Спецотдел»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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