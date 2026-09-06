Этот «вампирский» сериал по книгам Энн Райс сначала с позором закрыли, а теперь он рвет топы Netflix: залетел в «десятку» за 2 дня

Экранизации произведений Энн Райс не раз становились заметными событиями для поклонников мистики и готики. Но далеко не каждому проекту по её романам удалось получить долгую жизнь на экране. «Таламаска: Тайный орден» оказался именно таким случаем: его довольно быстро закрыли.

Но уже спустя время он неожиданно снова привлёк внимание аудитории. Теперь сериал возвращается в стриминговые топы и показывает, что интерес к вселенной Энн Райс никуда не исчез.

Сюжет

История сосредоточена на Таламаске — тайной организации, которая существует одновременно в обычном и сверхъестественном мире.

Главный герой — молодой Гай Анатоль. Однажды он получает предложение присоединиться к закрытому сообществу и принимает его. Став частью Таламаски, Гай начинает выполнять задания организации, но постепенно понимает, что от него скрывают нечто важное.

Детали

«Таламаска» стала спин-оффом сериала «Интервью с вампиром» и основана на вселенной «Вампирских хроник» Энн Райс. На AMC проект просуществовал только один сезон, финальный эпизод которого вышел 23 ноября 2025 года. Весной канал официально объявил о закрытии не очень популярного сериала.

Однако после появления на Netflix у «Таламаски» началась новая жизнь. Всего за два дня проект поднялся на четвёртое место в мировом топ-10 платформы. При этом оценки у сериала остаются довольно сдержанными: 66% зрительского рейтинга на Rotten Tomatoes и 6,5 балла на IMDb.

«Игра актеров, режиссура и монтаж просто супер», «Из минусов разве что затянутость», «Мне нравится, что все персонажи хорошо проработаны, актеры показывают достойную игру, а создатели не стали использовать какой-то суперзвездный состав в качестве приманки. Больше внимания уделяется сценарию», «В основном, это медленный детектив с небольшим количеством элементов фэнтези», — пишут в Сети.

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