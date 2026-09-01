Showtimes for Fall 2 in Astana on 6 September 2026 Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park» 2D 10:40 from 3000 ₸ 16:35 from 2600 ₸ 20:45 from 3200 ₸ 22:30 from 8000 ₸ Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4 2D 15:00 from 2200 ₸ 17:10 from 2200 ₸ 19:20 from 2400 ₸ 21:30 from 2400 ₸ 23:40 from 2400 ₸ Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh 2D, RU 15:40 from 3300 ₸ 17:50 from 3300 ₸ 21:30 from 4000 ₸ 23:50 from 3600 ₸ Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62 2D, RU 12:30 from 2500 ₸ 17:05 from 3100 ₸ 19:10 from 3900 ₸ 20:30 from 3800 ₸ 21:20 from 3800 ₸ 22:05 from 3800 ₸ 23:30 from 3500 ₸ 00:35 from 3500 ₸ Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24 2D, RU 10:20 from 2600 ₸ 12:40 from 2600 ₸ 14:30 from 10000 ₸ 17:05 from 3200 ₸ 19:20 from 3200 ₸ 21:10 from 10000 ₸ Keruen Cinema g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh 2D 12:50 from 30000 ₸ 14:55 from 30000 ₸ 19:45 from 30000 ₸ 23:10 from 30000 ₸ Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn 2D, RU 15:00 from 3100 ₸ 16:00 from 3100 ₸ 17:10 from 3100 ₸ 18:10 from 3100 ₸ 19:30 from 3500 ₸ 20:30 from 3500 ₸ 21:40 from 3500 ₸ 22:40 from 3500 ₸ 23:50 from 3500 ₸ 00:50 from 3500 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9 2D, RU 14:40 from 3100 ₸ 15:40 from 3100 ₸ 16:50 from 3100 ₸ 17:50 from 3100 ₸ 19:00 from 3500 ₸ 20:00 from 3500 ₸ 21:10 from 3500 ₸ 22:10 from 3500 ₸ 23:30 from 3500 ₸ 00:30 from 3500 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24 2D, RU 17:00 from 3100 ₸ 18:00 from 3100 ₸ 19:20 from 3500 ₸ 20:20 from 3500 ₸ 20:40 from 15000 ₸ 21:40 from 3500 ₸ 22:40 from 3500 ₸ 23:00 from 15000 ₸ 23:50 from 3500 ₸ 00:00 00:50 from 3500 ₸