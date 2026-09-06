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Киноафиша Статьи «Это безбожно, безбожно!»: что на самом деле сделал Паратов с Ларисой в «Жестоком романсе» и почему она так сказала?

«Это безбожно, безбожно!»: что на самом деле сделал Паратов с Ларисой в «Жестоком романсе» и почему она так сказала?

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Жестокий романс»

Многие зрители совсем не то подумали.

Он вошёл в её жизнь дважды — и оба раза оставил за собой выжженную землю. В финале «Жестокого романса» зрители замирают: Лариса — в отчаянии, Паратов — холоден, а их диалог звучит как пощёчина.

Многие помнят сцену на катере: как будто всё случилось между ними. Вы, конечно, помните тот финальный диалог в фильме:

— Вы мне скажите только: я жена ваша или нет?

— Я обручен.

— Безбожно, безбожно!

Зрители уверены — она отдалась ему, а он ушёл. Но всё ли так однозначно? В пьесе Островского всё устроено иначе. Лариса и Паратов плывут по Волге днём, а ночью — отправляются в трактир. Причём сам Паратов предостерегает её: «Такую пищу вы дадите для разговоров». Он даже, кажется, заботится о её репутации, пишет автор Дзен-канала «Кинодом».

Кадр из фильма «Жестокий романс»

Так почему же она потом кричит: «Безбожно!»? Потому что он снова всколыхнул в ней чувства. Шептал: «Я потерял вас… Я страдаю…» И снова исчез. Он не совратил её телом — он разрушил её душу.

Эльдар Рязанов понимал: современному зрителю будет сложно уловить такую тонкую трагедию. И добавил в фильм ту самую сцену на «Ласточке» — как бы между строк, но ясно. Отсюда — тот самый надрыв, с которым она говорит: «Вы мне скажите только — я жена ваша или нет?»

Фильм дал зрителю не только зрелище, но и боль, которую легче понять. И всё же главное — не в катере, не в постели и даже не в словах. Главное — в том, как она это произносит: «Безбожно». Как окончательный приговор. Как финальный разрыв, который не склеить уже ничем.

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Фото: Кадр из фильма «Жестокий романс»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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