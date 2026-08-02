Расписание Үнсіз в Алматы на 2 августа 2026 Chaplin ADK Сайран 2D, KZ 10:40 от 14:00 от 15:25 от 18:45 от 21:25 от Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а 2D, KZ 10:30 от 12:35 от 13:20 от 14:45 от 17:05 от 18:35 от 21:50 от 00:00 от Chaplin MegaPark Райымбек батыра 2D, KZ 10:20 от 11:50 от 14:25 от 17:35 от 20:20 от 21:45 от Cinemax Dostyk Multiplex Абая 2D, KZ 18:55 от 20:35 от 22:15 от Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, KK 16:50 от 18:30 от 20:10 от 2D, KZ 15:50 от 17:30 от 19:10 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D 11:55 от 14:55 от 15:15 от 17:15 от 17:50 от 19:20 от 20:00 от 20:50 от 21:30 от 01:40 от Kinopark 11 Esentai IMAX Байконур 2D, KZ 11:00 от 12:40 от Kinopark 4 Globus Алатау 2D, KK 16:40 от 2D, KZ 15:40 от Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1 2D, KZ 12:30 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D 18:00 от 2D, RU 13:20 от 17:00 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, KK 18:50 от 20:40 от 22:30 от 2D, KZ 17:50 от 19:40 от 21:30 от Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г 2D, KK 00:00 от Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83 2D, KK 19:40 от 2D, KZ 18:40 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, KK 00:00 от 01:30 от 2D, KZ 23:00 от 00:30 от Lumiera Cinema Жибек Жолы 2D, KZ 11:40 от 14:45 от 19:10 от 20:40 от 22:10 от 23:40 от Арман Азия Парк Москва 2D, KZ 12:30 от 16:00 от 19:30 от 21:00 от 22:30 от Арман Достык Абая 2D 14:10 от 19:00 от 22:15 от Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART 2D 16:15 от 17:40 от 19:05 от 20:30 от 21:55 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, KZ 23:00 от