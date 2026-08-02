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Киноафиша Фильмы Үнсіз Расписание Үнсіз (2026) в Алматы на сегодня

Расписание Үнсіз (2026) в Алматы на сегодня

Үнсіз
Үнсіз детектив 2026 / Казахстан
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Расписание Үнсіз в Алматы на 2 августа 2026
Chaplin ADK
Сайран
2D, KZ
10:40 от 14:00 от 15:25 от 18:45 от 21:25 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KZ
10:30 от 12:35 от 13:20 от 14:45 от 17:05 от 18:35 от 21:50 от 00:00 от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, KZ
10:20 от 11:50 от 14:25 от 17:35 от 20:20 от 21:45 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, KZ
18:55 от 20:35 от 22:15 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
16:50 от 18:30 от 20:10 от
2D, KZ
15:50 от 17:30 от 19:10 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D
11:55 от 14:55 от 15:15 от 17:15 от 17:50 от 19:20 от 20:00 от 20:50 от 21:30 от 01:40 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, KZ
11:00 от 12:40 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, KK
16:40 от
2D, KZ
15:40 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, KZ
12:30 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D
18:00 от
2D, RU
13:20 от 17:00 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, KK
18:50 от 20:40 от 22:30 от
2D, KZ
17:50 от 19:40 от 21:30 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
00:00 от
Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, KK
19:40 от
2D, KZ
18:40 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
00:00 от 01:30 от
2D, KZ
23:00 от 00:30 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
11:40 от 14:45 от 19:10 от 20:40 от 22:10 от 23:40 от
Арман Азия Парк
Москва
2D, KZ
12:30 от 16:00 от 19:30 от 21:00 от 22:30 от
Арман Достык
Абая
2D
14:10 от 19:00 от 22:15 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D
16:15 от 17:40 от 19:05 от 20:30 от 21:55 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
23:00 от
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