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Kinoafisha Films Unsiz Showtimes for Unsiz (2026) in Almaty today

Showtimes for Unsiz (2026) in Almaty today

Unsiz
Unsiz Detective 2026 / Kazakhstan
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Showtimes for Unsiz in Almaty on 2 August 2026
Arman Aziya Park
Moskva
2D, KZ
12:30 from 16:00 from 19:30 from 21:00 from 22:30 from
Arman Dostyk
Abaya
2D
14:10 from 19:00 from 22:15 from
Arman Mart 3D g. Almaty, ul. Riharda Zorge, 18, TRTs MART
2D
16:15 from 17:40 from 19:05 from 20:30 from 21:55 from
Chaplin ADK
Sayran
2D, KZ
10:40 from 14:00 from 15:25 from 18:45 from 21:25 from
Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a
2D, KZ
10:30 from 12:35 from 13:20 from 14:45 from 17:05 from 18:35 from 21:50 from 00:00 from
Chaplin MegaPark
Rayymbek batyra
2D, KZ
10:20 from 11:50 from 14:25 from 17:35 from 20:20 from 21:45 from
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D, KZ
18:55 from 20:35 from 22:15 from
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, KK
16:50 from 18:30 from 20:10 from
2D, KZ
15:50 from 17:30 from 19:10 from
Illyuzion Maxima
Rayymbek batyra
2D, KZ
23:00 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D
11:55 from 14:55 from 15:15 from 17:15 from 17:50 from 19:20 from 20:00 from 20:50 from 21:30 from 01:40 from
Kinopark 11 Esentai IMAX
Baykonur
2D, KZ
11:00 from 12:40 from
Kinopark 4 Globus
Alatau
2D, KK
16:40 from
2D, KZ
15:40 from
Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1
2D, KZ
12:30 from
Kinopark 8 Moskva
Baykonur
2D
18:00 from
2D, RU
13:20 from 17:00 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, KK
18:50 from 20:40 from 22:30 from
2D, KZ
17:50 from 19:40 from 21:30 from
Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g
2D, KK
00:00 from
Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83
2D, KK
19:40 from
2D, KZ
18:40 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, KK
00:00 from 01:30 from
2D, KZ
23:00 from 00:30 from
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
2D, KZ
11:40 from 14:45 from 19:10 from 20:40 from 22:10 from 23:40 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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