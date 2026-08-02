Showtimes for Unsiz in Almaty on 2 August 2026 Arman Aziya Park Moskva 2D, KZ 12:30 from 16:00 from 19:30 from 21:00 from 22:30 from Arman Dostyk Abaya 2D 14:10 from 19:00 from 22:15 from Arman Mart 3D g. Almaty, ul. Riharda Zorge, 18, TRTs MART 2D 16:15 from 17:40 from 19:05 from 20:30 from 21:55 from Chaplin ADK Sayran 2D, KZ 10:40 from 14:00 from 15:25 from 18:45 from 21:25 from Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a 2D, KZ 10:30 from 12:35 from 13:20 from 14:45 from 17:05 from 18:35 from 21:50 from 00:00 from Chaplin MegaPark Rayymbek batyra 2D, KZ 10:20 from 11:50 from 14:25 from 17:35 from 20:20 from 21:45 from Cinemax Dostyk Multiplex Abaya 2D, KZ 18:55 from 20:35 from 22:15 from Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh) 2D, KK 16:50 from 18:30 from 20:10 from 2D, KZ 15:50 from 17:30 from 19:10 from Illyuzion Maxima Rayymbek batyra 2D, KZ 23:00 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D 11:55 from 14:55 from 15:15 from 17:15 from 17:50 from 19:20 from 20:00 from 20:50 from 21:30 from 01:40 from Kinopark 11 Esentai IMAX Baykonur 2D, KZ 11:00 from 12:40 from Kinopark 4 Globus Alatau 2D, KK 16:40 from 2D, KZ 15:40 from Kinopark 6 Sputnik g. Almaty, TRTs Sputnik Mall, 3 etazh, mkr. Mamyr 1 2D, KZ 12:30 from Kinopark 8 Moskva Baykonur 2D 18:00 from 2D, RU 13:20 from 17:00 from Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza 2D, KK 18:50 from 20:40 from 22:30 from 2D, KZ 17:50 from 19:40 from 21:30 from Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g 2D, KK 00:00 from Kinoplexx 6 Almaty Mall g. Almaty, TTs Almaty Mall, ul. Zhandosova, 83 2D, KK 19:40 from 2D, KZ 18:40 from Kinoplexx 7 Sary-Arka Moskva 2D, KK 00:00 from 01:30 from 2D, KZ 23:00 from 00:30 from Lumiera Cinema Zhibek Zholy 2D, KZ 11:40 from 14:45 from 19:10 from 20:40 from 22:10 from 23:40 from