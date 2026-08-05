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Киноафиша Статьи «Это что за чвакающий шлепок?»: зрители выбрали худший фильм Рязанова, поставив ему 2,7

«Это что за чвакающий шлепок?»: зрители выбрали худший фильм Рязанова, поставив ему 2,7

5 августа 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Карнавальная ночь 2»

Публика не оценила обновление легендарной картины.

Эльдар Рязанов — имя, которое давно стало нарицательным. За десятилетия работы в кино режиссёр подарил зрителям много картин, прочно вошедших в золотой фонд советского кинематографа: «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса», «Берегись автомобиля» — эти фильмы знают, любят и цитируют до сих пор. На Кинопоиске они уверенно держат планку выше 8 баллов.

Но даже у признанных мастеров случаются творческие неудачи. У Рязанова была картина, которая, мягко говоря, не вписалась в его блестящую фильмографию.

С рейтингом всего 2,7 балла на Кинопоиске она стала самой низко оценённой работой режиссёра. И это не какой-то ранний студенческий опыт, а полноценный ремейк его же собственного легендарного фильма. Речь о «Карнавальной ночи 2», вышедшей в 2006 году.

Сюжет

Действие снова разворачивается в том самом Доме культуры, где полвека назад гремела новогодняя ночь. Теперь учреждение носит имя Огурцова, а его директором назначен некий господин Кабачков.

В ДК трудятся юная и энергичная Алена Крылатова и её коллега Денис Колечкин. Алена пытается сопротивляться бюрократическим методам и безвкусным затеям начальника, а Денис, верный друг и помощник, составляет ей компанию в этой борьбе. Впереди — вновь новогодний вечер, и в этот раз масштаб событий обещает быть не меньшим, чем 50 лет назад.

Кадр из фильма «Карнавальная ночь 2»

Отзывы

У первой «Карнавальной ночи» до сих пор высокая оценка — 8,2 на Кинопоиске. В ней чувствуется живая энергия, искренность и атмосфера.

Продолжение же, увы, стало примером того, как не следует обращаться с классикой. И зрители не сдерживают эмоций.

«Что это за чвакающий шлепок? Рязанов упал в лужу», — значится в одном из самых обсуждаемых отзывов в Сети.

Публику разочаровало практически всё — от вялого сюжета до технических недочётов. Многие пользователи сошлись во мнении, что продолжение выглядит неловкой попыткой повторить успех советского оригинала.

«Какая бредятина! Других слов к этому ужасу подобрать не могу», «Пошлятина ужасная, стыдно за актеров, которые там снялись», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из фильма «Карнавальная ночь 2» (2006)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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