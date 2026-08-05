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Киноафиша Статьи 3 причины бросить и никогда не досматривать «Черную любовь» до конца: даже ради Озчивита не старайтесь

3 причины бросить и никогда не досматривать «Черную любовь» до конца: даже ради Озчивита не старайтесь

5 августа 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Черная любовь»

У хита есть явные недостатки.

Турецкая драма «Чёрная любовь» вот уже 10 лет удерживает внимание публики и продолжает вызывать дискуссии среди поклонников жанра. Однако даже при наличии внушительной армии фанатов и престижной награды — победы на международной премии «Эмми» — находятся зрители, которые признаются, что так и не осилили сериал до финальных титров. И для этого есть веские основания.

Основная претензия, которую чаще всего высказывают зрители, — чрезмерная продолжительность. Оригинальный формат сериала включает 74 эпизода, каждый из которых длится примерно 140 минут, так что знакомство с историей отнимает немало времени и требует серьёзной выдержки, отмечает автор Дзен-канала «кинозал для двоих».

Кадр из сериала «Черная любовь»

Не менее серьёзные нарекания касаются повествования. Линия взаимоотношений Кемаля, Нихан и Эмира строится по замкнутому кругу: герои то и дело расстаются, проходят через череду испытаний, чтобы затем вновь оказаться с теми же проблемами.

Отдельного упоминания заслуживает и общая эмоциональная нагрузка. При всей своей романтической основе «Чёрная любовь» с каждой новой серией всё глубже уходит в тяжёлую драматургию с обилием трагических событий. Тем, кто рассчитывает на лёгкую историю со светлым финалом, этот проект вряд ли придётся по душе.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериала «Черная любовь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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