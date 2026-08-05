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«По законам послевоенного времени» ждет новый сезон: Первый канал уже объявил дату выхода

5 августа 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «По законам послевоенного времени»

Начнется новая глава знакомой истории.

Поклонникам исторического детектива осталось набраться терпения. Создатели официально завершили съемки нового сезона сериала «По законам послевоенного времени», а значит, впереди — долгожданная премьера на Первом канале. Зрителей вновь ждет расследование преступлений, опасные операции и новая глава в жизни Светланы Елагиной.

Елагина начинает все с чистого листа

Действие нового сезона развернется весной 1946 года. После событий в Кенигсберге Светлана Елагина получает звание подполковника и новое назначение — теперь ей предстоит служить в управлении МГБ Ровенской области.

Но спокойной жизни ждать не приходится. Послевоенные леса остаются убежищем для вооруженных банд, а местные жители живут в атмосфере страха и недоверия. Расследовать преступления становится гораздо сложнее, когда подполье пользуется поддержкой части населения.

Новый напарник и шанс на личное счастье

Возглавив оперативную группу, Елагина начинает работать вместе с майором Александром Вороновым. Вместе они будут бороться с преступностью, которая продолжает угрожать мирной жизни.

Однако создатели обещают не только детективную интригу. Знакомство с Вороновым может изменить личную жизнь главной героини и подарить ей надежду на новые чувства после тяжелых испытаний прошлого.

Когда ждать премьеру

Кадр из сериала «По законам послевоенного времени»

Съемки проекта уже официально завершены. Новый сезон выйдет в 2027 году на Первом канале.

Производством вновь занимается компания Star Media по заказу Первого канала. Режиссером выступил Алексей Карелин, а сценарий написали Эдуард Алиев и Елена Левина.

К своим ролям вернутся Екатерина Климова, Александр Панкратов-Черный, Антон Батырев, Алексей Ведерников, Любовь Германова, Данила Рудов и другие актеры.

Судя по первым подробностям, новый сезон сохранит все, за что зрители полюбили сериал: напряженные расследования, историческую атмосферу первых послевоенных лет и героев, которым приходится бороться не только с преступниками, но и с последствиями войны.

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Фото: Кадр из сериала «По законам послевоенного времени»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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