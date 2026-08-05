«По законам послевоенного времени» ждет новый сезон: Первый канал уже объявил дату выхода

Поклонникам исторического детектива осталось набраться терпения. Создатели официально завершили съемки нового сезона сериала «По законам послевоенного времени», а значит, впереди — долгожданная премьера на Первом канале. Зрителей вновь ждет расследование преступлений, опасные операции и новая глава в жизни Светланы Елагиной.

Елагина начинает все с чистого листа

Действие нового сезона развернется весной 1946 года. После событий в Кенигсберге Светлана Елагина получает звание подполковника и новое назначение — теперь ей предстоит служить в управлении МГБ Ровенской области.

Но спокойной жизни ждать не приходится. Послевоенные леса остаются убежищем для вооруженных банд, а местные жители живут в атмосфере страха и недоверия. Расследовать преступления становится гораздо сложнее, когда подполье пользуется поддержкой части населения.

Новый напарник и шанс на личное счастье

Возглавив оперативную группу, Елагина начинает работать вместе с майором Александром Вороновым. Вместе они будут бороться с преступностью, которая продолжает угрожать мирной жизни.

Однако создатели обещают не только детективную интригу. Знакомство с Вороновым может изменить личную жизнь главной героини и подарить ей надежду на новые чувства после тяжелых испытаний прошлого.

Когда ждать премьеру

Съемки проекта уже официально завершены. Новый сезон выйдет в 2027 году на Первом канале.

Производством вновь занимается компания Star Media по заказу Первого канала. Режиссером выступил Алексей Карелин, а сценарий написали Эдуард Алиев и Елена Левина.

К своим ролям вернутся Екатерина Климова, Александр Панкратов-Черный, Антон Батырев, Алексей Ведерников, Любовь Германова, Данила Рудов и другие актеры.

Судя по первым подробностям, новый сезон сохранит все, за что зрители полюбили сериал: напряженные расследования, историческую атмосферу первых послевоенных лет и героев, которым приходится бороться не только с преступниками, но и с последствиями войны.

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