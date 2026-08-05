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Никита Панфилов спустя годы все-таки покинул НТВ: и все ради этого сериала на ТНТ

5 августа 2026 19:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Коп-звезда»

Актер решил вернуться к истокам.

Последние годы Никита Панфилов прочно ассоциировался у зрителей с сериалами НТВ. «Лихач», «Акушер», «Лепила» — актер регулярно появлялся в новых проектах канала, но все чаще звучало мнение, что ему пора попробовать себя в другом амплуа. Похоже, такой шанс наконец появился. На ТНТ выходит комедийный сериал «Коп-звезда», где Панфилов сыграл главную роль.

Возвращение на канал, где все начиналось

Для Панфилова этот проект можно назвать символическим. Именно на ТНТ актер когда-то получил одну из самых ярких ролей в сериале «Сладкая жизнь», который принес ему широкую известность.

Теперь он вновь возвращается на канал, но уже в совершенно другом образе — комедийного полицейского, который успел стать звездой соцсетей.

Полицейский-блогер вместо сурового оперативника

В центре сюжета — майор Андрей Китаев. Он успешно расследует преступления, но одновременно ведет популярный блог, где рассказывает о своей работе.

Все меняется после появления новой напарницы Ники Юдиной. Молодая сотрудница полиции не понимает стремления Китаева к публичности и считает, что главное — не лайки, а раскрытые преступления. Постепенно из двух совершенно разных полицейских складывается сильная команда.

Новый жанр и новая аудитория

Кадр из сериала «Коп-звезда»

Вместе с Никитой Панфиловым в сериале снялись Анастасия Красовская, Дмитрий Блохин, Виктория Богатырева, Даня Киселев, Вероника Тимофеева и Сергей Фролов.

Для самого Панфилова участие в «Коп-звезде» может стать важным шагом. После нескольких лет, когда актер почти не выходил за пределы привычных детективов НТВ, он вновь попробует себя в комедийном жанре и сможет напомнить о себе аудитории ТНТ.

Конечно, это не означает, что актер отказывается от сотрудничества с НТВ — впереди у него еще премьера сериала «Огонь». Но появление в новых проектах и работа с другими режиссерами может открыть для Панфилова новые возможности и помочь разнообразить актерскую карьеру. Именно этого, по мнению многих зрителей, ему давно не хватало.

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Фото: Кадр из сериала «Коп-звезда»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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