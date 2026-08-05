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Киноафиша Статьи Пока другие проекты сдуваются на старте, «Первый отдел» от НТВ заходит на 6 сезон: раскрыли секрет его успеха

Пока другие проекты сдуваются на старте, «Первый отдел» от НТВ заходит на 6 сезон: раскрыли секрет его успеха

5 августа 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Первый отдел»

Все-таки не зря зрители его так полюбили.

В эпоху сериалов, где следователи раскрывают преступления за пять минут, а каждое дело превращается в шоу, «Первый отдел» идет совсем другим путем. Именно поэтому проект с Иваном Колесниковым уже несколько лет удерживает внимание зрителей, а шестой сезон находится в производстве. Похоже, секрет его успеха совсем не в эффектных погонях.

Брагин расследует дела, а не показывает фокусы

Главный герой Юрий Брагин давно полюбился зрителям именно своей обычностью. Он не пытается выглядеть гениальным сыщиком, который с первого взгляда вычисляет преступника.

Наоборот, Брагин действует так, как и должен работать настоящий следователь: изучает материалы, беседует со свидетелями, перепроверяет факты и не боится заходить в тупик. В пятом сезоне героя вновь сделали районным следователем, благодаря чему история стала еще ближе к реальной работе полиции.

Именно это делает сериал непохожим на многие современные детективы, где расследование нередко уступает место бесконечному экшену.

Без Шибанова этот дуэт уже невозможно представить

Не менее важная часть успеха — тандем Юрия Брагина и Михаила Шибанова.

Спокойный и рассудительный следователь отлично дополняется эмоциональным и импульсивным оперативником. Пока один тщательно анализирует происходящее, второй действует быстрее и жестче. Благодаря этому между героями возникает естественная динамика, а их дружба выглядит живой и убедительной.

За пять сезонов зрители успели полюбить именно этот контраст, который давно стал одной из визитных карточек сериала.

Секрет популярности оказался удивительно простым

Кадр из сериала «Первый отдел»

Сегодня многие проекты пытаются удивить зрителя необычной подачей, громкими сюжетными поворотами или сложными экспериментами с жанром. «Первый отдел» выбирает другой путь.

Сериал остается верен классическому детективу: есть преступление, есть расследование и герои, которые шаг за шагом идут к разгадке. Без лишнего пафоса, но с уважением к профессии следователя.

Именно поэтому финал пятого сезона собрал высокие рейтинги, а НТВ уже работает над продолжением, передает дзен-канал «Дорожка 24». Судя по всему, зрителям по-прежнему интересны истории, где главным остается не зрелище, а крепкое расследование и хорошо знакомые герои.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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