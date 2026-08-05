Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи РЕН-ТВ приготовил ответ историческим хитам НТВ: этот сериал смотрели 20 миллионов зрителей — а теперь выходит приквел

РЕН-ТВ приготовил ответ историческим хитам НТВ: этот сериал смотрели 20 миллионов зрителей — а теперь выходит приквел

5 августа 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Банда "Зиг-Заг"»

Фанаты этой истории уже ждут продолжение.

История одной из самых громких российских военных драм получит продолжение. Создатели официально завершили съемки сериала «Банда "ЗИГ ЗАГ". Начало», который расскажет, как появилась преступная группировка, державшая в страхе Ленинград в годы войны. Зрителей вновь ждут реальные исторические события, масштабные съемки и возвращение любимых героев.

История начинается до блокады

Если первый сезон рассказывал о борьбе с бандой во время блокады Ленинграда, то приквел перенесет зрителей в июнь 1941 года — буквально за несколько дней до начала Великой Отечественной войны.

В центре сюжета снова окажется сотрудник уголовного розыска Тихон Львов. Во время расследования нападения на инкассаторов он задерживает опасного преступника, но вскоре выясняется, что под видом обычного уголовника скрывается немецкий диверсант. После дерзкого побега из СИЗО начинается история банды, которая позже станет известна под названием «ЗИГ ЗАГ».

Любимые актеры снова в деле

К своим ролям вернутся Игорь Петренко, Павел Трубинер, Екатерина Вилкова и Дмитрий Куличков. Режиссером проекта вновь выступил Виталий Воробьев.

По словам создателей, новый сезон позволит лучше понять мотивы не только главного героя, но и его противников. Зрителям обещают больше внимания уделить прошлому персонажей и показать, как события первых месяцев войны изменили их судьбы.

Сам Игорь Петренко рассказал, что в этот раз его герой окажется перед непростым выбором между долгом и семьей. Львову предстоит одновременно спасать близких и продолжать расследование, которое становится все опаснее с началом войны.

Первый сезон посмотрели более 20 миллионов зрителей

Кадр из сериала «Банда "Зиг-Заг"»

Премьера «Банды "ЗИГ ЗАГ"» состоялась в январе 2024 года и стала одним из самых заметных исторических проектов РЕН ТВ, собрав у экранов более 20 миллионов зрителей.

Теперь поклонников ждет приквел, который покажет, с чего началась история легендарного противостояния. Судя по первым подробностям, авторы сохранят фирменное сочетание исторической достоверности, напряженного детектива и масштабной военной драмы, благодаря которому первый сезон получил столь высокие оценки зрителей.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.

Фото: Кадр из сериала «Банда "Зиг-Заг"»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Без яиц и дрожжей — готовим индийский хлеб из муки и воды: не плесневеет и не засыхает спустя 1 день Без яиц и дрожжей — готовим индийский хлеб из муки и воды: не плесневеет и не засыхает спустя 1 день Читать дальше 7 августа 2026
Лучший детектив 2024 года: когда выйдет 2 сезон «Трассы» — Okko обещал продолжение этой осенью Лучший детектив 2024 года: когда выйдет 2 сезон «Трассы» — Okko обещал продолжение этой осенью Читать дальше 7 августа 2026
Новый детектив с Дмитрием Паламарчуком ворвался в топ Иви: всего пара дней — а уже наступает на пятки «Холоду» Новый детектив с Дмитрием Паламарчуком ворвался в топ Иви: всего пара дней — а уже наступает на пятки «Холоду» Читать дальше 7 августа 2026
За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет Читать дальше 7 августа 2026
3 главные российские премьеры августа, которые нельзя пропустить: особенно жду сериал от сценариста «Трассы» и «Лихих» 3 главные российские премьеры августа, которые нельзя пропустить: особенно жду сериал от сценариста «Трассы» и «Лихих» Читать дальше 7 августа 2026
Этот ретро-детектив со Смоляковым и Александровой заставит отменить все планы на выходные: круче «Мосгаза», почти как «Место встречи…» Этот ретро-детектив со Смоляковым и Александровой заставит отменить все планы на выходные: круче «Мосгаза», почти как «Место встречи…» Читать дальше 7 августа 2026
Создатель «Невского» берется за новинку для НТВ: странная секта, острый детектив и настоящий мрак — всё, как мы любим Создатель «Невского» берется за новинку для НТВ: странная секта, острый детектив и настоящий мрак — всё, как мы любим Читать дальше 6 августа 2026
НТВ готовит гарантированную замену «Первому отделу»: «Гремучая смесь» с Рыковым и Плотниковым обязана стать мощным хитом НТВ готовит гарантированную замену «Первому отделу»: «Гремучая смесь» с Рыковым и Плотниковым обязана стать мощным хитом Читать дальше 6 августа 2026
Эти 5 свежих детективов от Okko уже стали хитами: политические интриги, убийства и даже своя версия «Графа Монте-Кристо» Эти 5 свежих детективов от Okko уже стали хитами: политические интриги, убийства и даже своя версия «Графа Монте-Кристо» Читать дальше 6 августа 2026
Эти два сериала НТВ я жду больше всего в новом сезоне 2026-2027: исторический детектив и криминальная драма в духе «Слова пацана» Эти два сериала НТВ я жду больше всего в новом сезоне 2026-2027: исторический детектив и криминальная драма в духе «Слова пацана» Читать дальше 6 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше