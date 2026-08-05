РЕН-ТВ приготовил ответ историческим хитам НТВ: этот сериал смотрели 20 миллионов зрителей — а теперь выходит приквел

История одной из самых громких российских военных драм получит продолжение. Создатели официально завершили съемки сериала «Банда "ЗИГ ЗАГ". Начало», который расскажет, как появилась преступная группировка, державшая в страхе Ленинград в годы войны. Зрителей вновь ждут реальные исторические события, масштабные съемки и возвращение любимых героев.

История начинается до блокады

Если первый сезон рассказывал о борьбе с бандой во время блокады Ленинграда, то приквел перенесет зрителей в июнь 1941 года — буквально за несколько дней до начала Великой Отечественной войны.

В центре сюжета снова окажется сотрудник уголовного розыска Тихон Львов. Во время расследования нападения на инкассаторов он задерживает опасного преступника, но вскоре выясняется, что под видом обычного уголовника скрывается немецкий диверсант. После дерзкого побега из СИЗО начинается история банды, которая позже станет известна под названием «ЗИГ ЗАГ».

Любимые актеры снова в деле

К своим ролям вернутся Игорь Петренко, Павел Трубинер, Екатерина Вилкова и Дмитрий Куличков. Режиссером проекта вновь выступил Виталий Воробьев.

По словам создателей, новый сезон позволит лучше понять мотивы не только главного героя, но и его противников. Зрителям обещают больше внимания уделить прошлому персонажей и показать, как события первых месяцев войны изменили их судьбы.

Сам Игорь Петренко рассказал, что в этот раз его герой окажется перед непростым выбором между долгом и семьей. Львову предстоит одновременно спасать близких и продолжать расследование, которое становится все опаснее с началом войны.

Первый сезон посмотрели более 20 миллионов зрителей

Премьера «Банды "ЗИГ ЗАГ"» состоялась в январе 2024 года и стала одним из самых заметных исторических проектов РЕН ТВ, собрав у экранов более 20 миллионов зрителей.

Теперь поклонников ждет приквел, который покажет, с чего началась история легендарного противостояния. Судя по первым подробностям, авторы сохранят фирменное сочетание исторической достоверности, напряженного детектива и масштабной военной драмы, благодаря которому первый сезон получил столь высокие оценки зрителей.

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