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Киноафиша Статьи В настоящих «Ходячих мертвецах» Шейн умер по-другому: в сериале-хите и это переврали

В настоящих «Ходячих мертвецах» Шейн умер по-другому: в сериале-хите и это переврали

5 августа 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

На ТВ героя сделали ключевым антагонистом.

Сериал «Ходячие мертвецы» далеко не всегда следовал за графической первоосновой Роберта Киркмана — экранизация не раз меняла судьбы центральных персонажей, предлагая совершенно иные повороты по сравнению с комиксами.

Одно из самых ярких отличий коснулось Шейна Уолша, которого сыграл Джон Бернтал. Его сюжетная линия в телеверсии была переосмыслена, а сам финал персонажа оказался кардинально переписан.

Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

В комиксах Киркмана путь Шейна обрывается уже на шестом выпуске. Развязка происходит в лесу: когда он пытается напасть на Рика, в дело вмешивается Карл — выстрелом в шею он останавливает бывшего напарника своего отца. После этого Рик сам добивает уже обратившегося друга прямо на месте гибели.

Создатели сериала распорядились иначе. Они не только оставили Шейна в живых до второго сезона, но и перенесли место его финальной схватки с Риком на ферму Хершела.

Это позволило глубже показать его внутреннюю борьбу, нарастающий конфликт с Риком и неизбежность их противостояния. В отличие от каноничного комикса, в телеверсии Шейн успевает стать одним из ключевых антагонистов.

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Фото: Кадры из сериала «Ходячие мертвецы»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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