4 фильма, которые надо успеть посмотреть с детьми к 1 сентября: рекомендация продюсера и многодетной мамы

Август — время, когда лето постепенно начинает уступать место мыслям о школе. И каждый родитель задумывается, как мягко, без стресса, переключить ребёнка с каникул на учебный год.

Один из самых приятных и полезных способов — совместный семейный кинопросмотр. Но как подобрать фильмы, которые не только развлекут, но и помогут ребёнку настроиться на предстоящие занятия?

Мы обратились к известному блогеру Нине Добрынченко-Матусевич, продюсеру образовательных программ, автору канала «Что бы посмотреть с детьми», многодетной матери, чтобы составить идеальную августовскую подборку для совместного просмотра.

Мотивация к учебе (младшая школа)

«В стране невыученных уроков», (1969 год), СССР

Школьная классика — советский мультфильм «В стране невыученных уроков» был создан на основе повести Лии Гераскиной.

Двоечник Витя попадает в сказочную страну, где встречается со всеми своими ошибками. Вернуться домой он сможет, только если исправит эти ошибки и выучит все, что пропустил.

Если же Витя не справится, то не только останется в стране невыученных уроков навсегда, но может и лишиться жизни — если не поймет, где поставить запятую в предложении «Казнить нельзя помиловать».

«Отличный назидательный мультик про то, как важно учить правила русского языка! Мои дети очень любят после него придумывать похожие фразы, где запятая играет ключевую роль», — отметила блогер.

Мотивация к учебе (средняя и старшая школа)

«Выстоять и сделать», (1988 год), США

Хайми Эскаланте, учитель математики, преподаёт в школе для детей из неблагополучных семей. Хайми уверен, что, несмотря на то что его ученики курят и состоят в различных бандах и группировках, они очень способные ребята. Он собирается вывести их в люди, чтобы они могли получить достойное образование и вырваться из бандитской среды.

Мало того, со временем Хайме понимает, что у его учеников есть гораздо больший потенциал, и на школьном совете в конце года он сообщает, что хочет в будущем учить детей уже высшей математике, так как это позволит им сдать тест повышенной сложности, чтобы увеличить их шансы на поступление.

«Заодно прокачаете мотивацию к занятиям математикой», — уверена эксперт.

Зачем учиться

«Книга жизни», (2014 г), США

Мексиканский городок Сан-Анхель. Маноло, Мария и Хоакин с детства были не разлей вода, но когда выросли, их пути разошлись. Марию отправили в Европу, Хоакин пошёл в армию, а Маноло пытается стать тореадором, но одна вещь остаётся неизменной — парни по уши влюблены в девушку и оба хотят на ней жениться. Их ждут незабываемые приключения из-за спора, заключённого двумя божествами.

Основной акцент мультфильма — это передача культурных норм и ценностей: важность семьи, дружбы, умения преодолевать собственный эгоизм, смысл и ценность человеческой жизни, важность выбора собственного пути.

«Что можно обсудить с ребенком: в каждой области знаний, будь то история, математика, литература, искусство, есть удивительно интересные вещи, нужно только приоткрыть дверь и тебе раскроются захватывающие дух истории, сюжеты, вот сейчас тебе показали это на примере посещения музея истории Мексики, попробуй поискать такие же увлекательные вещи в других предметах, которые ты изучаешь», — советует Добрынченко-Матусевич.

Буллинг

«Как только встает вопрос о буллинге, все тут же вспоминают "Чучело", хотя уже есть масса современного кино. Я вообще рекомендую не смотреть фильмы на эту тему "в лоб", лучше, если тема в фильме идет на втором плане. Тогда её легче обсудить с ребенком», — отметила эксперт в беседе с порталом «КиноАфиша».

«Иные», (2024), Россия

Молодой следователь Лихолетов берётся за расследование необычного происшествия в центре города, причиной которого, как будто, стала хрупкая Аня. Неведомая сила остановила столкновение трамвая и автомобиля, но от нее пострадали десятки людей…

Современный российский фантастический сериал, снятый на основе одноименной книги. Буллингу здесь подвергается еврейский мальчик, который оказался в пансионе для детей со сверхспобностями в Германии.

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