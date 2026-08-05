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Киноафиша Статьи 2 800 000 000 долларов: «Аватар» по кассовым сборам обошел только один фильм — и это не «Титаник»

2 800 000 000 долларов: «Аватар» по кассовым сборам обошел только один фильм — и это не «Титаник»

5 августа 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Аватар»

Впрочем, картина вскоре уже вернула себе лидерство.

«Аватар» Джеймса Кэмерона долгое время оставался непоколебимым рекордсменом по кассовым сборам, удерживая статус самого «прибыльного» фильма в истории. Однако в мировом прокате нашёлся проект, который смог не просто обойти сюжет об обитателях величественной Пандоры, а сместить его с первого места. И это не «Титаник».

Рекорд «Мстителей»

Заключительная на данный момент глава киновселенной Marvel — «Мстители: Финал», вышедшая в 2019 году, мгновенно обернулась мировым феноменом. Уже в дебютный прокатный день картина заработала 156,7 миллиона долларов, а вскоре её общие сборы перевалили за 2,8 миллиарда.

Это позволило ей сместить с вершины «Аватар» Джеймса Кэмерона — фильм, удерживавший статус самого кассового в истории к тому времени на протяжении более десяти лет.

Важную роль в этом триумфе сыграла Индия: прокат «Мстителей» на территории страны с её миллиардным населением стартовал летом 2019 года, уже после основного мирового релиза, и значительно «подогрел» итоговые цифры.

Кадр из фильма «Мстители: Финал»

«Аватар» вернул свое

Однако триумф «Мстителей» оказался недолгим. Всего через пару лет «Аватар» вновь вышел на первое место — помог повторный прокат в Китае, состоявшийся в 2021 году. Благодаря этому релизу картина Кэмерона пополнила свою кассу ещё на 8,9 миллиона долларов.

В итоге общие сборы «Аватара» достигли 2 798 579 794 долларов, тогда как у «Мстителей: Финал» они остановились на отметке 2 797 501 328. Разница, хоть и минимальная, вернула «Аватару» статус самого кассового фильма в истории кино.

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Фото: Кадры из фильмов «Мстители: Финал» (2019), «Аватар» (2009)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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