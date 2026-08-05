Любовный треугольник с Галадриэль заказывали? Создатели «Колец власти» снова перевернули канон с ног на голову

Третий сезон «Властелина колец: Кольца власти» может удивить не только масштабными битвами, но и неожиданной сюжетной линией. Шоураннеры сериала официально подтвердили, что зрителей ждет любовный треугольник между Сауроном, Галадриэль и Келеборном. Для поклонников Толкина это наверняка станет одной из самых обсуждаемых тем сезона.

Саурон не смирился с отказом Галадриэль

Во втором сезоне Галадриэль отвергла предложение Саурона стать его королевой. Однако, как рассказал исполнитель роли Темного властелина Чарли Викерс, его герой вовсе не считает, что потерпел поражение.

По словам актера, Саурон предпочел просто проигнорировать отказ. На Comic-Con он с улыбкой признался, что его персонаж живет в своеобразном отрицании и продолжает верить, что связь с Галадриэль еще не закончилась.

Келеборн возвращается — и ситуация становится еще сложнее

Главной новостью третьего сезона станет возвращение Келеборна — мужа Галадриэль. Именно его появление, как подтвердили шоураннеры Джей Ди Пейн и Патрик Маккей, превратит отношения героев в полноценный любовный треугольник.

На вопрос журналиста, можно ли так назвать происходящее между Сауроном, Галадриэль и Келеборном, создатели сериала ответили без колебаний:

«Да. Однозначно да».

Кроме того, зрителям впервые покажут встречу Саурона и Келеборна. По словам Чарли Викерса, у этих персонажей есть общее прошлое, ведь они существуют в Средиземье уже многие столетия. Правда, теперь их отношения неизбежно осложнит тот факт, что Саурон успел очень тесно сблизиться с Галадриэль.

Поклонников Толкина снова ждут споры

Именно романтическая линия Галадриэль и Саурона была одной из самых обсуждаемых частей первых двух сезонов. Теперь авторы решили развить эту историю еще сильнее, добавив в нее Келеборна.

Такое решение наверняка вновь вызовет жаркие споры среди поклонников произведений Толкина. Одни с интересом ждут нового взгляда на отношения героев, а другие считают, что сериал все дальше уходит от литературного канона. Ответ на вопрос, удастся ли авторам убедительно раскрыть этот любовный треугольник, зрители получат уже после премьеры третьего сезона.

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