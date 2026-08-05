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Киноафиша Статьи Всегда считали, что «Назад в будущее» — это забавная фантастика? Я впервые посмотрела трилогию в правильном порядке и ужаснулась

Всегда считали, что «Назад в будущее» — это забавная фантастика? Я впервые посмотрела трилогию в правильном порядке и ужаснулась

5 августа 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Назад в будущее 2»

Такая хронология меняет весь смысл.

Обычно трилогию «Назад в будущее» воспринимают как лёгкую и развлекательную приключенческую историю, наполненную остроумными шутками и динамичными погонями. Однако в интернете появилась необычная идея, предлагающая взглянуть на знакомую сагу под совершенно другим углом.

Оказывается, если проследить за событиями фильмов не в порядке выхода, а в хронологической последовательности, вся история начинает выглядеть иначе — менее радужной и более драматичной.

«Перевернутая» хронология

1885 год (Фильм III): Марти оказывается в прошлом, где ему приходится участвовать в перестрелке, сталкиваться с медведем и знакомиться с собственным прапрадедом.

1955 год (Фильм I): Марти удаётся спасти Дока Брауна и изменить судьбу своих родителей.

1985 год (Фильм I/II): Кажущийся счастливым финал на поверку оборачивается иллюзией — в нём слишком много тревожных деталей.

2015 год (Фильм II): Жизнь пожилого Марти складывается трагично. Уличная гонка оставила его физически сломленным, сын оказывается за решёткой, а репутация семьи подорвана из-за связи с потомками Биффа.

Кадр из фильма «Назад в будущее» (1985)

Скрытый смысл

Если взглянуть на трилогию под этим углом, Марти и Док предстают не как удачливые герои, а как хаотичные путешественники, вмешивающиеся в ход истории. Они нарушают естественное течение событий, меняют жизни жителей города и оставляют за собой цепочку непредвиденных последствий, которые сказываются на нескольких поколениях.

В этой хронологии открывается истинная трагедия франшизы: даже самые благие намерения могут привести к необратимым изменениям, и никакая машина времени не способна это исправить.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из фильмов «Назад в будущее 2» (1989), «Назад в будущее» (1985)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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