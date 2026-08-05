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Киноафиша Статьи 250 граммов еды и никакой халвы на перекусы: зачем в реальных османских гаремах наложниц морили голодом

250 граммов еды и никакой халвы на перекусы: зачем в реальных османских гаремах наложниц морили голодом

5 августа 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Рацион девушек был очень строгим.

Многие поклонники «Великолепного века» представляют гарем как место вечного праздника: бесконечные застолья с изобилием восточных сладостей. Однако на деле меню обитательниц султанского дворца было куда строже и ближе к походному солдатскому пайку, чем к пиру.

Рацион гарема

В гареме питание наложниц было предельно скудным и строго контролируемым — вес одной порции составлял не более 250 граммов. Еду подавали всего дважды в день, и каких-либо дополнительных приёмов пищи не предусматривалось. Единственное послабление — глоток шербета между трапезами, чтобы девушки не ослабли от голода.

Причина была не в жадности султана или экономии средств. Османы прекрасно понимали: если запереть сотни женщин в ограниченном пространстве без активного движения и при этом сытно кормить их сладостями, вместо утончённых обитательниц гарема можно получить пышек.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Исключения

В гареме меню напрямую зависело от положения женщины. Если султан и его семья не знали отказа в изысканных блюдах, то рядовые наложницы питались довольно скромно.

Знаменитые халва, лукум и прочие восточные сладости, которые в сериале подавали к столу чуть ли не каждый день, на самом деле были редким угощением — их получали только по особым случаям.

Исключение делали для фавориток, удостоившихся внимания правителя: в течение нескольких дней им накрывали отдельный, более сытный стол — считалось, что усиленное питание повышает шансы на зачатие. Беременным наложницам также расширяли рацион, однако это не означало, что их начинали баловать деликатесами. Кормили чуть лучше, но всё же в рамках строгой гаремной дисциплины.

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Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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