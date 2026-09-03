Расписание Миа и монстры в Алматы на 3 сентября 2026 Chaplin ADK Сайран 2D, RU 12:15 от Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а 2D, RU 13:20 от 16:00 от Chaplin MegaPark Жибек Жолы 2D, RU 12:05 от 14:50 от Cinemax Dostyk Multiplex Абая 2D 12:30 от 14:25 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D 12:15 от Kinopark 11 Esentai IMAX Байконур 2D, RU 12:40 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, RU 11:50 от Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г 2D, RU 14:50 от Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83 2D, RU 12:10 от Lumiera Cinema Жибек Жолы 2D, RU 13:20 от Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт» 2D, RU 11:40 от Арман Азия Парк Москва 2D 17:10 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, RU 12:10 от 13:50 от