Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Миа и монстры Расписание Миа и монстры (2026) в Алматы на сегодня

Расписание Миа и монстры (2026) в Алматы на сегодня

Миа и монстры
Миа и монстры приключения, анимация, комедия 2026 / Австрия / Германия / Испания
Смотреть трейлер
Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 3 Завтра 4 сб 5 вс 6 пн 7 вт 8 ср 9
Формат сеанса
Группировать сеансы

Расписание Миа и монстры в Алматы на 3 сентября 2026
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
12:15 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
13:20 от 16:00 от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
12:05 от 14:50 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D
12:30 от 14:25 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D
12:15 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
12:40 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
11:50 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
14:50 от
Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, RU
12:10 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
13:20 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
11:40 от
Арман Азия Парк
Москва
2D
17:10 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
12:10 от 13:50 от
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Зря фанаты «Гарри Поттера» боготворят этого персонажа: давно пора признать, что он — настоящий подлец
В 2012 году этот фильм Бекмамбетова провалился в прокате и получил 34% на Rotten Tomatoes: а спустя 13 лет стал хитом
8 самых свежих новинок российских сериалов 2026 года: 5 уже идут, а у остальных — премьера со дня на день
Эту новинку от Netflix не зря сравнивают с культовым «Молчанием ягнят»: триллер уже возглавил мировой топ
Что включить на Netflix прямо сейчас: 5 свежих новинок на любой вкус — от ситкома и мелодрамы до мощного триллера по Харлану Кобену
Зрители тоже не могли смотреть на это: съемки этой сцены в «Возвращении короля» стали пыткой для Питера Джексона
Его ругали за безвкусицу, но зрители шли толпами: как последний фильм Гайдая стал главным парадоксом начала 90-х
Даже в «Доме дракона» это не объяснили: почему у Таргариенов всегда только белые волосы
Забудете о «Ричере», как только включите этот боевик от Amazon: 7 серий посмотрела на одном дыхании
Нестор Петрович — в платье, а Тимохин — Онегин: зрителям зря не показали целую серию «Большой перемены»
2 500 000 долларов за 10 дней проката: иностранцы считают, что этот российский фильм про космос круче «Гравитации» и «Интерстеллара» — и речь не про «Вызов»
Идея была по-настоящему «бредовой»: сюжет «Терминатора» Кэмерон увидел в кошмаре
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше