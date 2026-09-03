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Киноафиша Статьи Даже в «Доме дракона» это не объяснили: почему у Таргариенов всегда только белые волосы

Даже в «Доме дракона» это не объяснили: почему у Таргариенов всегда только белые волосы

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дом дракона»

Оттенок играет большую роль в истории фэнтези-мира.

У Таргариенов в «Игре престолов» и «Доме дракона» есть одна деталь, которую зрители давно воспринимают как часть образа семьи: почти все представители рода отличаются очень светлыми, серебристыми волосами. На первый взгляд это просто наследственная особенность, которая подчёркивает их происхождение.

Но цвет волос Таргариенов связан не только с внешностью. В мире фэнтези Джорджа Мартина эта черта помогает понять происхождение героев, их родственные связи и даже некоторые важные сюжетные моменты.

Откуда взялась необычная внешность

Таргариены были одним из древних родов Валирии, где необычные светлые волосы и фиолетовые глаза встречались у представителей знатных семей. В том числе похожие черты сохранились у Веларионов.

Валирийцы часто заключали браки внутри семьи, считая, что так можно сохранить особенности рода. Таргариены продолжили эту традицию и после переселения на Драконий Камень. В итоге редкие внешние признаки прочно закрепились в династии.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Почему внешность имела значение

Серебряные волосы не означали автоматически способность управлять драконами, но подчёркивали происхождение человека. Для Таргариенов это имело политический смысл: необычная внешность напоминала окружающим о валирийской крови и древнем статусе семьи.

Поэтому отсутствие характерных черт могло стать серьёзной проблемой. В «Доме дракона» сыновья Рейниры от первого брака имеют каштановые волосы, из-за чего слухи об их происхождении становятся особенно убедительными для окружающих.

Внешность как часть власти

После завоевания Вестероса Таргариены оказались чужаками среди местных домов. Их главными преимуществами были драконы, но необычный облик тоже работал на образ новой династии. Серебряные волосы визуально отделяли Таргариенов от остальных знатных семей.

Со временем эта особенность стала почти символом рода. Даже без дракона или реальной власти человек с характерной внешностью воспринимался как представитель древней династии, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов», «Дом дракона»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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