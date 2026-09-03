3 сериала НТВ, о которых мало кто слышал, но их уже снимают: выйдут в сезон 2026-2027

Пока внимание приковано к громким продолжениям, НТВ уже снимает несколько новых историй. Среди них есть детектив про Петербург, криминальная драма о Тольятти 90-х и загадочная история с убийством.

«Свободное падение» — расследование Александра Константинова

Восьмисерийная остросюжетная драма уже находится в производстве. Главные роли исполняют Александр Константинов и Константин Стрельников.

По сюжету в элитном подмосковном посёлке находят тело жены известного художника. Расследование поручают Виктору Изотову, который и без того переживает непростой период после развода. В помощь ему из Москвы присылают опытного оперативника Кириллова.

Сначала герои кажутся полной противоположностью друг другу, но постепенно находят общий язык. А чем глубже они погружаются в дело, тем меньше всё похоже на обычное убийство.

«Чужой огород» — криминал с атмосферой 90-х

Съёмки криминальной драмы «Чужой огород» уже завершены. В центре истории — майор милиции Дмитрий Огородников, которого сыграл Павел Прилучный. Действие происходит в Тольятти середины 1990-х, где криминальные группировки борются за влияние и контроль над автозаводом.

Огородников не собирается закрывать глаза на происходящее и вступает в противостояние с бандитами. Его напарником становится молодой сотрудник Эдик.

Особенно интересно, что в основе проекта лежит реальная история.

«Медведь» — сибиряк против петербургской системы

А вот здесь НТВ замахнулся сразу на 20 серий. В Петербурге стартовали съёмки детектива «Медведь», главные роли в котором исполняют Максим Стоянов, Алексей Барабаш и Анна Королёва.

Главный герой — полковник Олег Булыга, прямолинейный сибиряк с непростым характером. Его неожиданно назначают руководить уголовным розыском Петербурга, хотя местные силовики совсем не рады появлению человека со стороны.

Причём Булыга приезжает в город в тот момент, когда внутри полиции уже назревает конфликт вокруг руководящей должности. Так что новому начальнику придётся разбираться не только с преступниками, но и с собственными коллегами.

Пока об этих проектах действительно говорят не так много, но у каждого есть свой крючок: загадочное убийство, криминальные 90-е и жёсткий сибиряк, которого отправили руководить петербургским уголовным розыском. Посмотрим, какой из них первым станет новой заметной премьерой НТВ.

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