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Киноафиша Статьи Думали, что Смауг — самый мощный в Средиземье? Этих трех драконов Питер Джексон так и не показал, но именно они— настоящие монстры

Думали, что Смауг — самый мощный в Средиземье? Этих трех драконов Питер Джексон так и не показал, но именно они— настоящие монстры

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Хоббит: Пустошь Смауга» (2013)

Создания навевали ужас на все народы. 

Смауг — один из самых известных драконов Средиземья, но далеко не самый могущественный. В мире Толкина существовали крылатые чудовища, рядом с которыми даже дракон из Эребора выглядел далеко не таким непобедимым.

Откуда появились драконы

В мире Толкина драконов вывел Моргот во время войн Первой эпохи, когда ему понадобилось более мощное оружие против эльфов и людей. Среди них были огненные и холодные драконы, крылатые и бескрылые.

Все взрослые драконы обладали разумом и хитростью. Они понимали речь, умели обманывать противников и ценили золото. Смауг был одним из таких существ, но некоторые его предшественники превосходили его по возможностям.

Глаурунг

Первым известным драконом Средиземья стал Глаурунг. Он не имел крыльев, зато извергал пламя и обладал необычной способностью воздействовать на разум.

Глаурунг участвовал в крупных сражениях Первой эпохи, помог разрушить осаду Ангбанда, а позже уничтожил Нарготронд.

Анкалагон Черный

Крылатые драконы появились позднее и вступили в войну уже на её последнем этапе. Самым огромным из них считался Анкалагон Чёрный, которого Моргот выпустил во время Войны Гнева.

Точных размеров Толкин не указывал, но масштаб дракона хорошо показывает его гибель. Эарендиль сразился с ним в небе при поддержке великих орлов. После смерти Анкалагон рухнул на Тангородрим и разрушил его вершины. На этом фоне Смауг, несмотря на всю свою силу, выглядит значительно менее внушительным противником.

Кадр из фильма «Хоббит: Пустошь Смауга» (2013)

Дракон, погубивший Гондолин

Ещё один огненный дракон сыграл роль в падении Гондолина. Его имя Толкин не оставил, однако известно, что существо помогло войскам Моргота проникнуть внутрь скрытого города. Дракон перенёс на своей спине балрогов через стены крепости, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Хоббит: Пустошь Смауга» (2013)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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