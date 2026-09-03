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Киноафиша Статьи «Откровенная халтура»: «Первый» сделал ставку на историческую драму, но зрители выключили «Хозяина Москвы» через 10 минут

«Откровенная халтура»: «Первый» сделал ставку на историческую драму, но зрители выключили «Хозяина Москвы» через 10 минут

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Хозяин Москвы»

Проект собрал немало критики.

Исторические сериалы особенно легко вызывают споры: зрители ждут от них не только интересного сюжета, но и убедительных костюмов, декораций и деталей эпохи. Если хотя бы одна из этих составляющих заметно хромает, обсуждение быстро накаляется и перерастает в споры.

Новый проект Первого канала «Хозяин Москвы» уже успел столкнуться с критикой. Зрители активно делятся впечатлениями и указывают на то, что им показалось неудачным.

Сюжет

История начинается в 1811 году и продолжается на протяжении тринадцати непростых лет для Российской империи. Молодой крепостной Иван Никишин вместе с семьёй перебирается в Петербург, надеясь начать новую жизнь и однажды обрести свободу.

Его отец Терентий рассчитывает выкупить себя и близких у помещика, но этим планам не суждено сбыться. Вместо ожидаемой сделки имение вместе с крестьянами приобретает московский граф Лебедев. В это же время политическая обстановка в стране становится всё напряжённее: Россия приближается к войне с Наполеоном.

Кадр из сериала «Хозяин Москвы»

Детали

Первые отзывы о «Хозяине Москвы» оказались не слишком приятными. Часть зрителей ожидала историческую драму с убедительной атмосферой эпохи, однако после выхода первых серий многие остались разочарованы постановкой и подачей материала.

Особенно часто в комментариях критикуют актёрскую игру и общую достоверность происходящего. Некоторые зрители считают, что сериал не создаёт ощущения масштабной исторической истории.

«За две минуты просмотра такое впечатление что это постановка в доме культуры», «Не досмотрела даже 1 серию, исплевалась. Наигранно, неправдоподобно», «Ужасный сериал! Ни сюжета, ни режиссуры», «Сошлись во мнении с друзьями, что нас просто надули обещаниями хорошего исторического сериала. Как же не стыдно продюсировать и снимать такую откровенную халтуру?», «Скукотища — 10 минут посмотрела и переключила?», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Хозяин Москвы»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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