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Киноафиша Статьи Эти три фантастических фильма на Netflix смотрят даже в 2026 году: в №3 блистает звезда «Назад в будущее»

Эти три фантастических фильма на Netflix смотрят даже в 2026 году: в №3 блистает звезда «Назад в будущее»

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Увидимся вчера»

Проекты до сих пор востребованы у аудитории.

Фантастические сериалы на Netflix часто быстро уступают место новым премьерам, но некоторым проектам удаётся оставаться востребованными годами. Даже спустя несколько лет после выхода зрители продолжают возвращаться к отдельным историям, а их просмотры не исчезают из статистики платформы.

«То, что внутри»

Компания старых друзей собирается в загородном доме перед свадьбой одного из них. Встреча быстро возвращает наружу давние конфликты, зависть и тайны, о которых предпочитали не вспоминать.

Ситуацию усложняет Форбс — знакомый, давно исчезнувший из их жизни. Он приносит устройство, способное менять сознание людей местами, и предлагает друзьям необычную игру.

Поначалу эксперимент кажется забавой, но вскоре участники начинают использовать новые тела в личных целях. Определить, кто на самом деле находится перед тобой, становится всё труднее, а вернуть всё обратно уже не так просто. В итоге лёгкая фантастическая история превращается в напряжённый триллер о чужих желаниях и настоящей сущности человека.

Почему фильм остаётся актуальным: идея узнать, как люди поведут себя, получив возможность на время стать кем-то другим, не устаревает.

Кадр из фильма «То, что внутри»

«Время охоты»

В недалёком будущем Южная Корея переживает тяжёлый экономический кризис. Бывший заключённый Джун-сок вместе с друзьями решает ограбить подпольное казино, чтобы забрать доллары и начать новую жизнь на Тайване. Но вместе с деньгами они получают и информацию, за которой охотятся куда более опасные люди.

За преступниками отправляется профессиональный убийца Хан. Постепенно ограбление превращается в безостановочное преследование.

Почему фильм остаётся актуальным: экономический кризис, страх за будущее и попытка вырваться из безнадёжной среды делают сюжет понятным и сегодня.

Кадр из фильма «Время охоты»

«Увидимся вчера»

Подростки СиДжей и Себастиан увлекаются физикой и создают в гараже устройство для путешествий во времени. Машина позволяет переместиться всего на сутки назад, но СиДжей решает воспользоваться изобретением после гибели брата Кэлвина, которого застрелил полицейский.

Она пытается изменить трагическое событие, однако каждое вмешательство порождает новые последствия. Спасение одного человека может поставить под угрозу другого, а попытка исправить прошлое постепенно превращается в замкнутый круг. В ленте одну из ролей сыграл Майкл Джей Фокс.

Почему фильм остаётся актуальным: история соединяет фантастику с подростковой драмой и социальной проблематикой.

Кадр из фильма «Увидимся вчера»

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильмов «То, что внутри» (2024), «Время охоты» (2020), «Увидимся вчера» (2019)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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