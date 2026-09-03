В «Фишере 4» вернут героя из 1 сезона: зрители зря делали ставку на Янковского

Первые сезоны «Фишера» постепенно выстроили собственную историю и познакомили зрителей с героями, у каждого из которых остался свой след в сюжете. Поэтому новость о возвращении персонажа из самого первого сезона наверняка вызовет немало вопросов.

Тут же возникли предположения, что речь идет о персонаже Ивана Янковского, который был главным в первых двух сезонах. Но эти ожидания зрителей не оправдались.

Возращение персонажа

В новом сезоне «Фишера» главные роли исполняют «новички» в истории Евгений Цыганов и Оливер Рэймонд Мара. Из «старожилов» во франшизу вернется только Сергей Гилев со своим журналистом Геннадием Мальцевым из 1 сезона.

Создатели Сергей Тарамаев и Любовь Львова считают возвращение героя логичным: действие вновь происходит в 1990-х, поэтому Мальцев становится связующим звеном между старой и новой историей. Как и раньше, журналист будет искать громкие материалы и пытаться докопаться до сенсации.

Сюжет

Молодой московский следователь Михаил Платонов после конфликта с сыном дипломата оказывается отправлен в Тверь на «переквалификацию». Там ему приходится работать вместе с опытным следователем Алексеем Титовым.

Тем временем город охватывает страх из-за серии жестоких преступлений. Платонов и Титов начинают расследование, которое должно привести их к опасному маньяку.

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