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Киноафиша Статьи 8 самых свежих новинок российских сериалов 2026 года: 5 уже идут, а у остальных — премьера со дня на день

8 самых свежих новинок российских сериалов 2026 года: 5 уже идут, а у остальных — премьера со дня на день

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Марик»

Эти релизы не советуем пропускать.

2026 год уже успел подарить зрителям немало российских сериалов, а впереди ещё несколько заметных премьер. Одни проекты появились на экранах и собирают первые отзывы, другие выйдут буквально в ближайшие дни.

Собрали 8 самых новых российских сериалов 2026 года: пять из них уже можно смотреть, а ещё три совсем скоро доберутся до зрителей.

«ОПГ», с 24 августа

Бывший бандит Воркута выходит из тюрьмы в 2024 году и решает исправить ошибки прошлого. Вместе с бывшими сообщниками Рафинадом и Петром он создаёт «общественно-полезную группировку» и начинает помогать людям, которым когда-то навредил.

Кадр из сериала «ОПГ»

«Гудовы», с 24 августа

В обеспеченной семье Гудовых всё меняется после появления Матвея, который называет себя внебрачным сыном Сергея. Пока в семье растёт напряжение, брат Сергея Семён пытается воспользоваться ситуацией и забрать себе ценную землю родственника.

Кадр из сериала «Гудовы»

«Большая фарма», с 27 августа

Учёные Александр Гиреев и Владимир Шульгин создают препарат, способный лечить любые болезни. Но открытие оказывается угрозой для крупного фармбизнеса, а одновременно раскалывает семью Гиреева. Герою приходится выбирать между правилами системы и собственными принципами.

Кадр из сериала «Большая фарма»

«Чудо», с 29 августа

Блогер-коуч Мия помогает людям менять жизнь и исполнять желания, о которых они раньше боялись говорить. Но постепенно её клиенты узнают цену этих перемен и понимают, что за полученное «чудо» придётся чем-то расплачиваться.

Кадр из сериала «Чудо»

«Хозяин Москвы», с 31 августа

1811 год. Крепостной Иван Никишин вместе с семьёй переезжает в столицу, рассчитывая добиться свободы. Однако новое имение вместе с крестьянами неожиданно покупает граф Лебедев. Одновременно Россия готовится к войне с Наполеоном.

Кадр из сериала «Хозяин Москвы»

«Трудно быть богом», с 3 сентября

Недалёкое будущее. Учёные с Земли наблюдают за Арканаром — планетой, которая словно застыла в Средневековье. Историк Антон живёт там под именем дворянина Руматы Эсторского и тайно ищет пропавшего отца. Постепенно он оказывается втянут в местные интриги, которые начинают угрожать не только ему, но и другим землянам.

Кадр из сериала «Трудно быть богом»

«Марик», с 4 сентября

После шести лет войны и плена врач Марк Аксенов возвращается в Донецк и узнаёт, что его считали погибшим, а жена вышла замуж за его друга. Не видя прежнего места в родном городе, он уезжает в Мариуполь и устраивается в скорую помощь. Работа и новые люди помогают Марку постепенно начать жизнь заново.

Кадр из сериала «Марик»

«Почти настоящий детектив», с 7 сентября

Столичный актёр Максим Ладошкин приезжает в провинциальный город на рекламные съёмки банка. Во время мероприятия происходит ограбление, а раненый бизнесмен указывает на Максима как на возможного преступника.

Расследовать дело берётся майор Надежда, ожидающая ребёнка. Ей и Ладошкину приходится объединиться, чтобы найти настоящих виновников и разобраться в происходящем.

Кадр из сериала «Почти настоящий детектив»

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериалов «ОПГ», «Гудовы», «Большая фарма», «Чудо», «Трудно быть богом», «Хозяин Москвы», «Марик», «Почти настоящий детектив»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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