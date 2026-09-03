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Киноафиша Статьи Что включить на Netflix прямо сейчас: 5 свежих новинок на любой вкус — от ситкома и мелодрамы до мощного триллера по Харлану Кобену

Что включить на Netflix прямо сейчас: 5 свежих новинок на любой вкус — от ситкома и мелодрамы до мощного триллера по Харлану Кобену

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Я тебя отыщу»

Эти картины точно стоят просмотра.

Netflix постоянно пополняет каталог новыми сериалами, но среди десятков премьер не так просто найти те, которые действительно хочется включить вечером. Поэтому мы собрали пять свежих проектов, которые уже привлекли внимание зрителей и заметно отличаются друг от друга по жанру и настроению.

«Бороуз», 7,1

События происходят в элитном поселке для пожилых людей посреди пустыни Нью-Мексико. Его жители привыкли к спокойной жизни, но всё меняется, когда появляются инопланетные существа, пытающиеся отнять у них оставшееся время. Пенсионерам приходится объединиться, чтобы дать отпор незваным гостям.

Кадр из сериала «Бороуз»

«Маленький домик в прериях», 7,4

Конец XIX века. Семья Инглз переезжает из Висконсина в сельскую местность и начинает осваивать жизнь в прериях. Чарльз, Кэролайн и их дочери Мэри и Лора знакомятся с новым окружением и постепенно привыкают к непростым условиям жизни вдали от города.

Кадр из сериала «Маленький домик в прериях»

«Берлин и дама с горностаем»,7,1

Берлин и Дамиан отправляются в Севилью, где получают заказ на кражу знаменитой картины Леонардо да Винчи. Однако Берлин быстро понимает, что клиент скрывает свои настоящие намерения.

Поэтому ограбление превращается в более сложную аферу: герои используют заказ как прикрытие, чтобы присвоить состояние самого заказчика.

Кадр из сериала «Берлин и дама с горностаем»

«Большие ошибки», 6,8

Брат и сестра Ники и Морган пытаются помочь тяжело больной бабушке и ввязываются в неудачное ограбление. После этого их вынуждают работать на преступников, и каждый новый шаг только сильнее затягивает их в криминальную историю.

Кадр из сериала «Большие ошибки»

«Я тебя отыщу», 7,0

Дэвид Берроуз сидит пожизненно за убийство сына, хотя продолжает настаивать на своей невиновности. Однажды бывшая невестка сообщает ему, что Мэттью, возможно, жив.

Дэвид решается на побег, чтобы выяснить правду и найти сына. Но на свободе за ним уже охотятся сотрудники ФБР.

Кадр из сериала «Я тебя отыщу»

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериалов «Большие ошибки», «Бороуз», «Маленький домик в прериях», «Берлин и дама с горностаем», «Я тебя отыщу»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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