Что включить на Netflix прямо сейчас: 5 свежих новинок на любой вкус — от ситкома и мелодрамы до мощного триллера по Харлану Кобену

Netflix постоянно пополняет каталог новыми сериалами, но среди десятков премьер не так просто найти те, которые действительно хочется включить вечером. Поэтому мы собрали пять свежих проектов, которые уже привлекли внимание зрителей и заметно отличаются друг от друга по жанру и настроению.

«Бороуз», 7,1

События происходят в элитном поселке для пожилых людей посреди пустыни Нью-Мексико. Его жители привыкли к спокойной жизни, но всё меняется, когда появляются инопланетные существа, пытающиеся отнять у них оставшееся время. Пенсионерам приходится объединиться, чтобы дать отпор незваным гостям.

«Маленький домик в прериях», 7,4

Конец XIX века. Семья Инглз переезжает из Висконсина в сельскую местность и начинает осваивать жизнь в прериях. Чарльз, Кэролайн и их дочери Мэри и Лора знакомятся с новым окружением и постепенно привыкают к непростым условиям жизни вдали от города.

«Берлин и дама с горностаем»,7,1

Берлин и Дамиан отправляются в Севилью, где получают заказ на кражу знаменитой картины Леонардо да Винчи. Однако Берлин быстро понимает, что клиент скрывает свои настоящие намерения.

Поэтому ограбление превращается в более сложную аферу: герои используют заказ как прикрытие, чтобы присвоить состояние самого заказчика.

«Большие ошибки», 6,8

Брат и сестра Ники и Морган пытаются помочь тяжело больной бабушке и ввязываются в неудачное ограбление. После этого их вынуждают работать на преступников, и каждый новый шаг только сильнее затягивает их в криминальную историю.

«Я тебя отыщу», 7,0

Дэвид Берроуз сидит пожизненно за убийство сына, хотя продолжает настаивать на своей невиновности. Однажды бывшая невестка сообщает ему, что Мэттью, возможно, жив.

Дэвид решается на побег, чтобы выяснить правду и найти сына. Но на свободе за ним уже охотятся сотрудники ФБР.

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