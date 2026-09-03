Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи В «Дюне» это многие пропустили: что вообще не так с сестрой Пола и как она стала «Мерзостью»

В «Дюне» это многие пропустили: что вообще не так с сестрой Пола и как она стала «Мерзостью»

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая» (2024)

У героини очень печальная судьба.

В истории «Дюны» сестра Пола Атрейдеса Алия всегда выделялась среди других персонажей. Ещё до рождения она получила доступ к воспоминаниям своих предков, а позже её поведение и поступки стали всё больше отличаться от того, чего окружающие ожидали от ребёнка.

Алия вырастет могущественной жрицей и после исчезновения Пола станет регентом при его детях. Окружающие начнут видеть в ней чудовище, а Бене Гессерит назовут ее «Мерзостью».

Причина скрывается в сцене, которую во втором фильме многие зрители пропустили.

Как появилась Алия

Когда Джессика прошла обряд Воды Жизни, она получила доступ к памяти предков. Но вместе с ней сознание нерождённой Алии тоже пробудилось. Девочка ещё не успела сформировать собственную личность, зато с рождения получила воспоминания и знания множества предков.

Для взрослой Бене Гессерит такой опыт уже не столь опасен: у неё есть собственный характер и жизненный опыт, позволяющие отделять себя от чужих голосов. Алия родилась без этой защиты и с самого начала существовала среди чужих сознаний.

Почему её считали опасной

Бене Гессерит знали, что такой человек может стать жертвой одного из предков. Чужая личность способна постепенно вытеснить собственное «я» и получить контроль над телом. Поэтому таких детей в ордене считали потенциальной «Мерзостью».

Первые годы Алия казалась исключением. Она рассуждала как взрослая, участвовала в политике фрименов. После гибели барона Харконнена её стали почитать как Святую Деву Ножа, а её способности воспринимались почти как нечто сверхъестественное.

Как барон получил над ней власть

Алия унаследовала от Джессики связь с Харконненами, поэтому Владимир Харконнен стал одним из голосов в её сознании. После ухода Пола и роста нагрузки Алия всё чаще полагалась на пряность, чтобы справляться с другими личностями.

Барон воспользовался её слабостью и постепенно получил влияние. Сначала он просто помогал ей заглушать остальных, но затем начал вмешиваться в её решения, усиливать подозрительность и подталкивать к жестокости. Алия ещё понимала, что происходит, но постепенно теряла контроль.

Чем всё закончилось

После исчезновения Пола Алия стала регентом и всё жёстче удерживала власть. Она опасалась Джессики, испортила отношения с Дунканом Айдахо и в итоге оказалась почти полностью под влиянием Харконнена.

Спастись ей помогло понимание того, что дальнейшее подобное поведение окончательно уничтожит её личность. Алия на короткое время вернула себе контроль. В итоге она свела счеты с жизнью, помешав барону окончательно овладеть её телом, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая» (2024)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Рейтинги от 7.2 и выше: 5 мистических сериалов, где зло встречает достойного противника Рейтинги от 7.2 и выше: 5 мистических сериалов, где зло встречает достойного противника Читать дальше 6 сентября 2026
Эта сцена в «Темном рыцаре» привела китайцев в бешенство: Нолан ни за что не хотел ее вырезать Эта сцена в «Темном рыцаре» привела китайцев в бешенство: Нолан ни за что не хотел ее вырезать Читать дальше 6 сентября 2026
Только этого члена Братства кольца Толкин считал самым бесполезным: а вот Боромир смог лучше Только этого члена Братства кольца Толкин считал самым бесполезным: а вот Боромир смог лучше Читать дальше 6 сентября 2026
Только в 2026 году поняла, наконец, что значит фраза «ложки не существует» из «Матрицы»: Вачовски это объяснять не спешили Только в 2026 году поняла, наконец, что значит фраза «ложки не существует» из «Матрицы»: Вачовски это объяснять не спешили Читать дальше 4 сентября 2026
«Терминатор 7» еще может попасть во все топы, если с экрана уберут дряхлого Т-800: чем Шварценеггер не угодил фанатам «Терминатор 7» еще может попасть во все топы, если с экрана уберут дряхлого Т-800: чем Шварценеггер не угодил фанатам Читать дальше 4 сентября 2026
Продолжение «Пятого элемента» у Бессона было готово сразу: так вот что не показали зрителям Продолжение «Пятого элемента» у Бессона было готово сразу: так вот что не показали зрителям Читать дальше 4 сентября 2026
Без этого фильма про «Мстителей» понять «Доктор Дум» не получится: вот только он еще даже не вышел Без этого фильма про «Мстителей» понять «Доктор Дум» не получится: вот только он еще даже не вышел Читать дальше 4 сентября 2026
Думали, что Смауг — самый мощный в Средиземье? Этих трех драконов Питер Джексон так и не показал, но именно они— настоящие монстры Думали, что Смауг — самый мощный в Средиземье? Этих трех драконов Питер Джексон так и не показал, но именно они— настоящие монстры Читать дальше 3 сентября 2026
Зрители тоже не могли смотреть на это: съемки этой сцены в «Возвращении короля» стали пыткой для Питера Джексона Зрители тоже не могли смотреть на это: съемки этой сцены в «Возвращении короля» стали пыткой для Питера Джексона Читать дальше 2 сентября 2026
Идея была по-настоящему «бредовой»: сюжет «Терминатора» Кэмерон увидел в кошмаре Идея была по-настоящему «бредовой»: сюжет «Терминатора» Кэмерон увидел в кошмаре Читать дальше 2 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше