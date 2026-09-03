В «Дюне» это многие пропустили: что вообще не так с сестрой Пола и как она стала «Мерзостью»

В истории «Дюны» сестра Пола Атрейдеса Алия всегда выделялась среди других персонажей. Ещё до рождения она получила доступ к воспоминаниям своих предков, а позже её поведение и поступки стали всё больше отличаться от того, чего окружающие ожидали от ребёнка.

Алия вырастет могущественной жрицей и после исчезновения Пола станет регентом при его детях. Окружающие начнут видеть в ней чудовище, а Бене Гессерит назовут ее «Мерзостью».

Причина скрывается в сцене, которую во втором фильме многие зрители пропустили.

Как появилась Алия

Когда Джессика прошла обряд Воды Жизни, она получила доступ к памяти предков. Но вместе с ней сознание нерождённой Алии тоже пробудилось. Девочка ещё не успела сформировать собственную личность, зато с рождения получила воспоминания и знания множества предков.

Для взрослой Бене Гессерит такой опыт уже не столь опасен: у неё есть собственный характер и жизненный опыт, позволяющие отделять себя от чужих голосов. Алия родилась без этой защиты и с самого начала существовала среди чужих сознаний.

Почему её считали опасной

Бене Гессерит знали, что такой человек может стать жертвой одного из предков. Чужая личность способна постепенно вытеснить собственное «я» и получить контроль над телом. Поэтому таких детей в ордене считали потенциальной «Мерзостью».

Первые годы Алия казалась исключением. Она рассуждала как взрослая, участвовала в политике фрименов. После гибели барона Харконнена её стали почитать как Святую Деву Ножа, а её способности воспринимались почти как нечто сверхъестественное.

Как барон получил над ней власть

Алия унаследовала от Джессики связь с Харконненами, поэтому Владимир Харконнен стал одним из голосов в её сознании. После ухода Пола и роста нагрузки Алия всё чаще полагалась на пряность, чтобы справляться с другими личностями.

Барон воспользовался её слабостью и постепенно получил влияние. Сначала он просто помогал ей заглушать остальных, но затем начал вмешиваться в её решения, усиливать подозрительность и подталкивать к жестокости. Алия ещё понимала, что происходит, но постепенно теряла контроль.

Чем всё закончилось

После исчезновения Пола Алия стала регентом и всё жёстче удерживала власть. Она опасалась Джессики, испортила отношения с Дунканом Айдахо и в итоге оказалась почти полностью под влиянием Харконнена.

Спастись ей помогло понимание того, что дальнейшее подобное поведение окончательно уничтожит её личность. Алия на короткое время вернула себе контроль. В итоге она свела счеты с жизнью, помешав барону окончательно овладеть её телом, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

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