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Киноафиша Статьи Забудете о «Ричере», как только включите этот боевик от Amazon: 7 серий посмотрела на одном дыхании

Забудете о «Ричере», как только включите этот боевик от Amazon: 7 серий посмотрела на одном дыхании

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Список смертников: Тёмный волк»

Количество экшена в проекте зашкаливает.

После успеха «Ричера» Amazon продолжает выпускать боевики о героях, которые привыкли действовать жёстко и не тратить время на долгие разговоры. Один из таких проектов, «Список смертников: Тёмный волк», вышел еще в 2025 году, но именно сейчас смог привлечь внимание зрителей и быстро поднялся в рейтингах.

Это боевик с напряжённым сюжетом, погонями и расследованием, которое постепенно становится всё опаснее. Сериал уже называют одним из самых удачных экшен-релизов Amazon.

Сюжет

В центре истории — Бен Эдвардс, опытный боец SEAL, который в 2015 году служит в Ираке и одновременно занимается подготовкой союзных подразделений.

Его жизнь меняется после гибели товарища: Эдвардс понимает, что тот оказался частью секретной операции ЦРУ. Пытаясь разобраться в случившемся, Бен выходит за рамки своих полномочий и убивает двойного агента. За это его исключают из SEAL вместе с близким другом и подчинённым, лейтенантом Рэйфом Хастингсом.

Вскоре обоих привлекает к работе сотрудник разведки ЦРУ Джед Хаверфорд. Он предлагает им использовать боевой опыт уже в интересах Управления. Эдвардс и Хастингс входят в совместную группу ЦРУ и «Моссада», которой поручено помешать Ирану получить ядерное оружие накануне соглашения по его ядерной программе.

Кадр из сериала «Список смертников: Тёмный волк»

Детали

«Ричер» сейчас уверенно удерживает позиции в стриминговых чартах Amazon Prime Video, но другой экшен-триллер неожиданно подобрался к нему вплотную. 7-серийный боевик «Список смертников: Тёмный волк» вышел еще в 2025 году, но оценили его по достоинству зрители только сейчас.

Фактически проект является приквелом сериала «Список смертников» 2022 года. Но главной здесь стала история Бена Эдвардса, старшины Центра специальных операций ЦРУ. События происходят за несколько лет до основного шоу и рассказывают, как принципиальный морской пехотинец постепенно погружается в мир секретных операций.

Критики встретили приквел значительно теплее, чем оригинальный сериал. На Rotten Tomatoes основная серия получила лишь 42%, тогда как «Тёмный волк» набрал 75%. В приквеле стало больше военных и разведывательных персонажей, а также сюжетных линий, связанных со шпионажем и тайными операциями ЦРУ.

Проект стартовал еще 27 августа 2025 года, но особенно заметным сериал стал на Prime Video в последнее время. Согласно данным FlixPatrol, сейчас он занимает седьмое место в американском топ-10 платформы.

Рост интереса к «Тёмному волку» совпал с ожиданием выхода второго сезона оригинального «Списка смертников». Продолжение появится на Prime Video 21 октября и будет состоять из восьми эпизодов.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Список смертников: Тёмный волк»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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