Санса стала королевой Севера и это — главная ошибка финала «Игры престолов»: Вестерос такого не потерпел бы

Это не сходится с правилами мира Джорджа Мартина.

Санса получила Север, Бран — Железный трон, а остальные лорды просто согласились с новым порядком. Но именно здесь финал «Игры престолов» оставил огромную политическую дыру, которую сериал так и не объяснил.

Независимость Севера должна была вызвать цепную реакцию

К финалу Санса действительно прошла путь от наивной девочки до сильного политика, поэтому её решение стать королевой Севера вполне логично. Проблема в другом: почему остальные территории Вестероса так легко это приняли?

После нескольких сезонов восстаний, войн и борьбы за власть трудно поверить, что лорды просто согласились: Север теперь отдельное королевство, а они по-прежнему подчиняются королю Брану Старку.

Особенно странно это выглядит из-за положения Брана. Получается, брат Сансы стал королём Вестероса, а сама Санса получила независимое государство. Для других правителей это был очевидный прецедент.

Яра Грейджой должна была задать неудобный вопрос

Особенно интересно здесь выглядит история Железных островов. Яра Грейджой сама хотела независимости и даже заключила союз с Дейенерис именно ради этой цели.

Поэтому её спокойное согласие с самостоятельностью Севера выглядит довольно странно. Почему Старкам можно, а Железным островам — нет?

Логичным продолжением могли бы стать новые требования к Брану: если Север получил свободу, почему остальные регионы не могут попросить о том же?

Дорн тоже вряд ли промолчал бы

Ещё больше вопросов вызывает Дорн, который исторически отличался стремлением сохранять самостоятельность и долго сопротивлялся центральной власти.

В финале его представители просто присутствуют на совете и принимают новый порядок. Но после решения отдать Северу независимость вполне можно было ожидать: «Тогда и мы хотим того же».

Именно здесь сериал словно нажал на кнопку «конец» и закрыл занавес.

И вот тут девятый сезон действительно мог бы пригодиться

Продолжение не обязательно должно было снова превращать Вестерос в поле битвы. Гораздо интереснее было бы показать политические последствия победы над Дейенерис.

Брану пришлось бы удерживать семь королевств вместе, Сансе — доказывать, что Север способен существовать самостоятельно, а другим правителям — решать, почему им не положены те же права.

Так финал Сансы перестал бы выглядеть просто красивой точкой в её истории и стал бы началом новой политической игры. И, пожалуй, для «Игры престолов» это было бы гораздо естественнее.

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