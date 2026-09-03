Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Санса стала королевой Севера и это — главная ошибка финала «Игры престолов»: Вестерос такого не потерпел бы

Санса стала королевой Севера и это — главная ошибка финала «Игры престолов»: Вестерос такого не потерпел бы

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Это не сходится с правилами мира Джорджа Мартина.

Санса получила Север, Бран — Железный трон, а остальные лорды просто согласились с новым порядком. Но именно здесь финал «Игры престолов» оставил огромную политическую дыру, которую сериал так и не объяснил.

Независимость Севера должна была вызвать цепную реакцию

К финалу Санса действительно прошла путь от наивной девочки до сильного политика, поэтому её решение стать королевой Севера вполне логично. Проблема в другом: почему остальные территории Вестероса так легко это приняли?

После нескольких сезонов восстаний, войн и борьбы за власть трудно поверить, что лорды просто согласились: Север теперь отдельное королевство, а они по-прежнему подчиняются королю Брану Старку.

Особенно странно это выглядит из-за положения Брана. Получается, брат Сансы стал королём Вестероса, а сама Санса получила независимое государство. Для других правителей это был очевидный прецедент.

Яра Грейджой должна была задать неудобный вопрос

Особенно интересно здесь выглядит история Железных островов. Яра Грейджой сама хотела независимости и даже заключила союз с Дейенерис именно ради этой цели.

Поэтому её спокойное согласие с самостоятельностью Севера выглядит довольно странно. Почему Старкам можно, а Железным островам — нет?

Логичным продолжением могли бы стать новые требования к Брану: если Север получил свободу, почему остальные регионы не могут попросить о том же?

Дорн тоже вряд ли промолчал бы

Ещё больше вопросов вызывает Дорн, который исторически отличался стремлением сохранять самостоятельность и долго сопротивлялся центральной власти.

В финале его представители просто присутствуют на совете и принимают новый порядок. Но после решения отдать Северу независимость вполне можно было ожидать: «Тогда и мы хотим того же».

Именно здесь сериал словно нажал на кнопку «конец» и закрыл занавес.

И вот тут девятый сезон действительно мог бы пригодиться

Кадр из сериала «Игра престолов»

Продолжение не обязательно должно было снова превращать Вестерос в поле битвы. Гораздо интереснее было бы показать политические последствия победы над Дейенерис.

Брану пришлось бы удерживать семь королевств вместе, Сансе — доказывать, что Север способен существовать самостоятельно, а другим правителям — решать, почему им не положены те же права.

Так финал Сансы перестал бы выглядеть просто красивой точкой в её истории и стал бы началом новой политической игры. И, пожалуй, для «Игры престолов» это было бы гораздо естественнее.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Рейтинги от 7.2 и выше: 5 мистических сериалов, где зло встречает достойного противника Рейтинги от 7.2 и выше: 5 мистических сериалов, где зло встречает достойного противника Читать дальше 6 сентября 2026
Далеко до Севера или Дорна: худший регион в «Игре престолов» — там нет никаких надежд на будущее Далеко до Севера или Дорна: худший регион в «Игре престолов» — там нет никаких надежд на будущее Читать дальше 6 сентября 2026
Так почему же Дейенерис на самом деле сожгла Королевскую гавань: причина была — просто ее не так показали Так почему же Дейенерис на самом деле сожгла Королевскую гавань: причина была — просто ее не так показали Читать дальше 4 сентября 2026
Даже в «Доме дракона» это не объяснили: почему у Таргариенов всегда только белые волосы Даже в «Доме дракона» это не объяснили: почему у Таргариенов всегда только белые волосы Читать дальше 3 сентября 2026
Ну и охрана у вас, Ваше Величество: зрители нашли вопиющий ляп в 1 серии 2 сезона «Доме дракона» Ну и охрана у вас, Ваше Величество: зрители нашли вопиющий ляп в 1 серии 2 сезона «Доме дракона» Читать дальше 6 сентября 2026
Ради красы ногтей толки жемчуг: на какие хитрости шли наложницы, чтобы попасть на хальвет к султану Ради красы ногтей толки жемчуг: на какие хитрости шли наложницы, чтобы попасть на хальвет к султану Читать дальше 6 сентября 2026
Этот «вампирский» сериал по книгам Энн Райс сначала с позором закрыли, а теперь он рвет топы Netflix: залетел в «десятку» за 2 дня Этот «вампирский» сериал по книгам Энн Райс сначала с позором закрыли, а теперь он рвет топы Netflix: залетел в «десятку» за 2 дня Читать дальше 6 сентября 2026
От этих двух сериалов Стивен Кинг морщится, как только видит по ТВ: а зрители смотрят их по 20 лет От этих двух сериалов Стивен Кинг морщится, как только видит по ТВ: а зрители смотрят их по 20 лет Читать дальше 6 сентября 2026
Объясняем финал 3-го сезона «Укрытия»: что случилось с Дэниелом и что теперь сделает Джульетта Объясняем финал 3-го сезона «Укрытия»: что случилось с Дэниелом и что теперь сделает Джульетта Читать дальше 5 сентября 2026
Даже Хюррем была вынуждена носить «ночную броню»: почему наложницы в гаремах спали одетыми Даже Хюррем была вынуждена носить «ночную броню»: почему наложницы в гаремах спали одетыми Читать дальше 5 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше