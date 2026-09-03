Это сказал Саша Белый или Тони Сопрано? Угадайте культовый сериал о бандитах только по «пацанским» цитатам (тест)

Вселенные этих проектов не так уж и далеки.

«Бригада» и «Клан Сопрано» давно стали знаковыми сериалами о преступном мире. У каждого проекта своя атмосфера, герои и представление о жизни мафии, но объединяет их одно — множество фраз, которые давно разошлись на цитаты.

Некоторые реплики легко узнать с первых слов, особенно если сериал когда-то пересматривался не один раз. Но есть и такие высказывания, которые звучат совершенно нейтрально и могли бы принадлежать героям обеих историй.

В этом тесте попробуем проверить не только память, но и знание характеров персонажей. Вам будут предложены жизненные цитаты, а задача — определить, из какого сериала они пришли.

Сможете без ошибок отличить «Бригаду» от «Клана Сопрано»? Проверим, насколько хорошо вы помните культовые истории о бандитах.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.