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Расписание Приглашение (2022) в Алматы на сегодня

Приглашение
Приглашение ужасы, триллер 2022 / США
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Завтра 8 чт 9 пт 10 сб 11 вс 12 пн 13 вт 14
Формат сеанса
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Расписание Приглашение в Алматы на 8 июля 2026
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
12:30 от 15:05 от 17:30 от 19:25 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
10:30 от 12:50 от 13:45 от 15:05 от 17:35 от 19:35 от 21:40 от 22:40 от 23:45 от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, RU
11:00 от 14:00 от 16:40 от 18:45 от 22:15 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
14:40 от 16:55 от 19:10 от 20:05 от 21:20 от 23:30 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
10:05 от 10:10 от 11:30 от 12:15 от 13:35 от 15:45 от 16:10 от 16:25 от 17:55 от 18:20 от 20:00 от 20:25 от 21:05 от 22:05 от 22:30 от 22:40 от
Арман Азия Парк
Москва
2D, RU
12:20 от 14:20 от 16:20 от 20:30 от 22:10 от
Арман Достык
Абая
2D, RU
13:00 от 15:05 от 18:10 от 22:20 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, RU
10:55 от 13:05 от 15:15 от 17:25 от 19:35 от 21:45 от
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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