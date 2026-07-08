Расписание Приглашение в Алматы на 8 июля 2026 Chaplin ADK Сайран 2D, RU 12:30 от 15:05 от 17:30 от 19:25 от Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а 2D, RU 10:30 от 12:50 от 13:45 от 15:05 от 17:35 от 19:35 от 21:40 от 22:40 от 23:45 от Chaplin MegaPark Райымбек батыра 2D, RU 11:00 от 14:00 от 16:40 от 18:45 от 22:15 от Cinemax Dostyk Multiplex Абая 2D, RU 14:40 от 16:55 от 19:10 от 20:05 от 21:20 от 23:30 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D, RU 10:05 от 10:10 от 11:30 от 12:15 от 13:35 от 15:45 от 16:10 от 16:25 от 17:55 от 18:20 от 20:00 от 20:25 от 21:05 от 22:05 от 22:30 от 22:40 от Арман Азия Парк Москва 2D, RU 12:20 от 14:20 от 16:20 от 20:30 от 22:10 от Арман Достык Абая 2D, RU 13:00 от 15:05 от 18:10 от 22:20 от Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART 2D, RU 10:55 от 13:05 от 15:15 от 17:25 от 19:35 от 21:45 от