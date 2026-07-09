Лето в советском кино узнается с одного кадра: вспомните 5 фильмов СССР в нашем тесте

Только настоящие поклонники классики смогут пройти его без ошибок.

У советского кино было особое умение — передавать настроение лета так, что его чувствуешь даже спустя десятилетия. Солнечные улицы, поездки, отдых, приключения и герои, к которым хочется возвращаться снова и снова.

Многие из этих фильмов давно стали частью наших воспоминаний. Кажется, что мы знаем их наизусть, но получится ли узнать любимую картину всего по одному кадру?

Мы собрали пять летних фильмов СССР и предлагаем проверить вашу память. Внимательно смотрите на детали — иногда именно они помогают вспомнить правильный ответ.

Готовы проверить, насколько хорошо вы знаете советскую классику?

Ранее мы писали: Сложный тест для рожденных в СССР — угадайте название фильма по старой афише: наберете 5 из 5?