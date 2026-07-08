260 млн долларов за 126 минут на экране: почему Люк Бессон никогда не пытался снять сиквел «Пятого элемента»

«Пятый элемент» был абсолютной удачей Люка Бессона. Он всегда грезил научно-фантастическими историями.

И режиссер наконец-то получил возможность воплотить свою мечту о масштабной космической саге. Солидный бюджет и отсутствие голливудских ограничений позволили создать поистине уникальное кино.

На экране смешались невероятные элементы: футуристические пейзажи, экстравагантные костюмы, инопланетные расы и незабываемый Крис Такер. Критики разделились — одни восхищались смелостью замысла, другие не понимали этой безумной фантазии.

Кассовые сборы превысили 260 миллионов, подтвердив статус культового фильма. Но несмотря на успех, продолжение так и не появилось.

Замысел «Пятого элемента»

В 16 лет Люк Бессон, увлеченный французскими фантастическими комиксами, начал создавать свою вселенную. Эти подростковые фантазии со временем превратились в 400-страничный сценарий — смелый, философский и казавшийся тогда невозможным для экранизации.

Режиссер понимал, что в 1970-х такой проект нереализуем. Он сделал паузу, снимая камерные драмы вроде «Подземки» и «Леона».

В то же время Бессона раздражала мрачность американской фантастики тех лет — «Бегущего по лезвию» и «Терминатора». Его мечтой было создать нечто противоположное: яркое, ироничное.

Так родилась идея «авторского кино в космосе» — эксцентричного, стильного и совершенно непохожего на все, что делали в жанре.

Бессон привлек к проекту Жан-Клода Мезьера, легендарного автора «Валериана и Лорелин», который к тому моменту разочаровался в Голливуде. Художник с энтузиазмом взялся за разработку футуристического Нью-Йорка, реализовав свои давние идеи.

Не менее важную роль сыграл Жан-Поль Готье, создавший экстравагантные костюмы, ставшие визитной карточкой фильма.

Премьера в Каннах в 1997 году вызвала полярные реакции — от восторгов перед визуальной фантазией до недоумения по поводу сюжета. Несмотря на разногласия критиков, картина покорила мировые кассовые сборы, установив рекорд для французского кино.

Почему у «Пятого элемента» не было сиквела

Создание космической одиссеи полностью вымотало Бессона — режиссер отдал проекту столько сил, что даже не говорил о возможном сиквеле. В отличие от франшиз вроде «Звёздных войн», эта история изначально задумывалась как завершённая.

Хотя фильм собрал внушительную кассу за рубежом, американские прокатчики сомневались в потенциале продолжения. И Бессон, уставший от сложных съёмок и неоднозначных отзывов, просто двинулся дальше.

Актёрский ансамбль тоже быстро нашёл новые проекты. Брюс Уиллис погрузился в голливудские блокбастеры, Милла Йовович раскрылась в «Обители зла», а Крис Такер прославился благодаря «Часу пик».

Личные обстоятельства — развод Бессона и Йовович — окончательно закрыли тему возвращения к персонажу Лилу. Ходили слухи о черновиках сиквела, но постановщик их никогда не подтверждал.

Сам режиссер реализовывал давнюю мечту, перенеся позже на экран «Валериана». Хотя визуальная часть фильма 2017 года впечатляла, кассовые сборы разочаровали.

Этот опыт подтвердил, что авторская фантастика остается рискованным предприятием даже для мэтров жанра, пишет автор Дзен-канала «ShadowTavern».

Ранее портал «Киноафиша» писал про фильм Люка Бессона, который не угодил властям стран Европы и Америки.