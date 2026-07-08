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Киноафиша Статьи Обычно вторая часть не очень, но не в данном случае: этот фильм про Шрека фанаты считают позором для франшизы

Обычно вторая часть не очень, но не в данном случае: этот фильм про Шрека фанаты считают позором для франшизы

8 июля 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из мультфильма "Шрек"

Зрители раскритиковали одну из частей мульта, и вот почему.

Вряд ли найдётся зритель, который бы не знал Шрека. Мультфильм стал не просто историей про зелёного огра, а феноменом эпохи. Он высмеивал сказочные клише, удивлял теплотой, а главное — никогда не боялся быть странным.

Но даже такие легенды оступаются. И для многих поклонников именно третья часть — та самая ошибка.

Сюжет без души

«Шрек 3» должен был стать взрослой историей. Шрек боится стать отцом, не хочет быть королём и вместо внутренней борьбы… просто плывёт по течению. Его страх не раскрывается, развитие персонажа — минимально. Финальное «Я готов» звучит как дежурная реплика, а не итог душевного пути. Идея есть, но подана с ленцой.

Кадр из мультфильма "Шрек"

Где твой стержень, огр?

Шрек — больше не тот. Он теряет инициативу, становится реактивным, почти ведомым. Вместо воли и дерзости — усталость и апатия. Его словно вытащили из уютного болота и забыли дать цель. Даже Принц Чарминг, задуманный как антагонист, выглядит блекло. Его финальное выступление — почти пародия на самого себя.

Все мимо

В третьей части чувствуется усталость: у сценаристов — от истории, у героев — от жизни. Артур — наследник, которого никто не просил, принцессы — фон для девичьих шуточек, а кот и осёл будто сами не рады, что их вернули в кадр. Даже юмор звучит будто с похмелья: формально весело, но как-то пусто, пишет дзен-канал «МульТеориум».

И всё же — это Шрек

Даже в своей слабейшей части франшиза остаётся узнаваемой. Атмосфера, музыка, общие ноты ностальгии всё равно работают. Просто зрители с грустью пересматривают первые две части, зная, что третья — не катастрофа, но и не сказка.

Ранее мы писали: В «Трех котах» об этом не говорили: сколько лет Коржику, Компоту и Карамельке.

Фото: Кадр из мультфильма "Шрек"
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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