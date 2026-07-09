НТВ приготовил подарок для фанатов «Первого отдела»: вместо Брагина и Шибанова зрителей ждет «гремучая смесь»

НТВ продолжает делать ставку на остросюжетные сериалы с харизматичными героями, опасными расследованиями и преступниками, которые всегда оказываются на шаг впереди.

На этот раз зрителей ждет новый проект «Гремучая смесь» — история о людях, которым приходится рисковать всем ради справедливости.

«Гремучая смесь» / НТВ

В центре событий — подполковник ФСБ Алексей Никольский. Он расследует деятельность жестокого международного синдиката, который занимается похищениями родственников состоятельных людей.

Схема преступников проста и страшна: огромный выкуп или расправа. И остановить эту систему оказывается намного сложнее, чем кажется.

Никольский пытается внедрить своего человека в преступную группировку, но операция заканчивается трагедией. Его напарник погибает, а самого подполковника отстраняют от дела. Только герой не из тех, кто привык сдаваться.

Он переводится в секретный оперативный центр под Санкт-Петербургом, где встречает Сергея Караева — такого же упрямого и бескомпромиссного оперативника.

Когда доверять больше некому

Сначала Никольский и Караев кажутся слишком разными. У каждого свои методы, характер и прошлое. Но постепенно становится понятно: против такого врага можно выстоять только вместе.

Им предстоит разобраться не только с криминальной империей, но и понять, кому действительно можно верить. Ведь в этой игре предательство может прийти с любой стороны.

Главные роли исполняют Петр Рыков и Константин Плотников. Создатели обещают много напряженных сцен: перестрелки, погони, опасные операции и неожиданные повороты.

Но главное в подобных историях — не только экшен. Зрителям всегда интересно наблюдать за героями с характером, которые даже после поражения находят силы идти дальше.

Съемки сериала пройдут в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Северной Осетии.

Похоже, поклонникам крепких российских боевиков и детективов стоит добавить «Гремучую смесь» в список ожидания.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».