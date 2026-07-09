Вместо Брагина — Вера Филатова: начались съемки нового детективного сериала — хит на замену «Первому отделу»

Российские зрители давно полюбили детективы, где главное — не только раскрыть преступление, но и понять людей. Ведь самые интересные истории начинаются там, где служебный долг сталкивается с личными чувствами.

И, похоже, новый сериал «Дерзкая» попробует занять именно эту нишу.

Следователь, которая привыкла идти до конца

В центре сюжета — Вера Филатова, следователь по особо важным делам. Коллеги дали ей прозвище «дерзкая» за непростой характер: она не боится говорить правду, спорить с начальством и защищать свою позицию.

Но новое расследование становится для нее не просто очередным делом.

Погибает бывший возлюбленный Веры — журналист Сергей Рудовский. Она уверена: его смерть связана с опасным расследованием и компроматом, который он собирал на влиятельных людей города.

Теперь ей предстоит найти правду, даже если эта правда окажется неудобной для многих.

Не только преступления, но и человеческие истории

Помочь Вере должен полковник Валерий Могучий, который приезжает из Санкт-Петербурга. Правда, назвать их командой сначала сложно.

Он считает ее слишком резкой и упрямой, а она подозревает, что новый напарник может защищать интересы старого друга.

Но настоящее расследование быстро показывает: иногда союзниками становятся именно те люди, которым сначала совсем не доверяешь.

Создатели обещают, что «Дерзкая» будет не просто детективом с погонями и поиском преступников. Главное здесь — характеры героев, их прошлое, ошибки и сложный выбор.

Главную роль исполнила Евгения Шахнович. Ее Вера — сильная женщина, которая умеет быть жесткой на работе, но при этом остается человеком со своими чувствами и проблемами.

Съемки сериала проходят в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Великом Новгороде, поэтому зрителей ждет еще и красивая атмосфера российских городов.

Возможно, именно «Дерзкая» станет новым проектом для тех, кому нравятся детективы вроде «Первого отдела»: с умными расследованиями, сильными героями и историями, где за каждым делом скрывается человеческая судьба.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».