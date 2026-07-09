Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Вместо Брагина — Вера Филатова: начались съемки нового детективного сериала — хит на замену «Первому отделу»

Вместо Брагина — Вера Филатова: начались съемки нового детективного сериала — хит на замену «Первому отделу»

9 июля 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Первый отдел», «Дерзкая»

Интересно понаблюдать за женщиной-следователем.

Российские зрители давно полюбили детективы, где главное — не только раскрыть преступление, но и понять людей. Ведь самые интересные истории начинаются там, где служебный долг сталкивается с личными чувствами.

И, похоже, новый сериал «Дерзкая» попробует занять именно эту нишу.

Следователь, которая привыкла идти до конца

В центре сюжета — Вера Филатова, следователь по особо важным делам. Коллеги дали ей прозвище «дерзкая» за непростой характер: она не боится говорить правду, спорить с начальством и защищать свою позицию.

Но новое расследование становится для нее не просто очередным делом.

Погибает бывший возлюбленный Веры — журналист Сергей Рудовский. Она уверена: его смерть связана с опасным расследованием и компроматом, который он собирал на влиятельных людей города.

Теперь ей предстоит найти правду, даже если эта правда окажется неудобной для многих.

Не только преступления, но и человеческие истории

Кадр из сериала «Дерзкая»

Помочь Вере должен полковник Валерий Могучий, который приезжает из Санкт-Петербурга. Правда, назвать их командой сначала сложно.

Он считает ее слишком резкой и упрямой, а она подозревает, что новый напарник может защищать интересы старого друга.

Но настоящее расследование быстро показывает: иногда союзниками становятся именно те люди, которым сначала совсем не доверяешь.

Создатели обещают, что «Дерзкая» будет не просто детективом с погонями и поиском преступников. Главное здесь — характеры героев, их прошлое, ошибки и сложный выбор.

Главную роль исполнила Евгения Шахнович. Ее Вера — сильная женщина, которая умеет быть жесткой на работе, но при этом остается человеком со своими чувствами и проблемами.

Съемки сериала проходят в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Великом Новгороде, поэтому зрителей ждет еще и красивая атмосфера российских городов.

Возможно, именно «Дерзкая» станет новым проектом для тех, кому нравятся детективы вроде «Первого отдела»: с умными расследованиями, сильными героями и историями, где за каждым делом скрывается человеческая судьба.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел», «Дерзкая»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
4 комментария
На пол — простынь, и в квартире свежо без кондиционера: как южане справляются с жарой при помощи ванны и не только На пол — простынь, и в квартире свежо без кондиционера: как южане справляются с жарой при помощи ванны и не только Читать дальше 8 июля 2026
НТВ взялся на новый сериал: у руля стоит создатель «Первого отдела» и «Невского» — грядет потенциальный хит НТВ взялся на новый сериал: у руля стоит создатель «Первого отдела» и «Невского» — грядет потенциальный хит Читать дальше 10 июля 2026
Колесников — сердце «Первого отдела», но Жаркова обожают несмотря ни на что: почему этот дуэт так полюбили зрители Колесников — сердце «Первого отдела», но Жаркова обожают несмотря ни на что: почему этот дуэт так полюбили зрители Читать дальше 7 июля 2026
Фанатам «Первого отдела» — приготовиться: «Триикс Медиа» готовит к выходу новый сериал — на этот раз про ФСБ Фанатам «Первого отдела» — приготовиться: «Триикс Медиа» готовит к выходу новый сериал — на этот раз про ФСБ Читать дальше 6 июля 2026
Астрофизики и историки уверяют — все максимально достоверно: вышел тизер «Трудно быть богом» от создателя «Триггера» Астрофизики и историки уверяют — все максимально достоверно: вышел тизер «Трудно быть богом» от создателя «Триггера» Читать дальше 10 июля 2026
«Мажор» подозрительно похож на эти 2 сериала, которые вышли намного раньше: посмотрите, если нравится хит с Прилучным «Мажор» подозрительно похож на эти 2 сериала, которые вышли намного раньше: посмотрите, если нравится хит с Прилучным Читать дальше 10 июля 2026
Этот российский сериал сначала стал хитом на «Иви», а теперь штурмует телеканал «Россия 1»: я и сама жду новые серии Этот российский сериал сначала стал хитом на «Иви», а теперь штурмует телеканал «Россия 1»: я и сама жду новые серии Читать дальше 10 июля 2026
Без «Первого отдела» скучать не придется: нашла 4 российских сериала 2026 года, которые уже можно посмотреть полностью Без «Первого отдела» скучать не придется: нашла 4 российских сериала 2026 года, которые уже можно посмотреть полностью Читать дальше 10 июля 2026
О чем будет сериал «Мосгаз. Дело № 12»: Москва, 1984 год и Черкасов против своих — такое покажут впервые О чем будет сериал «Мосгаз. Дело № 12»: Москва, 1984 год и Черкасов против своих — такое покажут впервые Читать дальше 10 июля 2026
За 9 сезонов зрителям не надоел: почему «Балабол» стал одним из самых живучих детективов НТВ За 9 сезонов зрителям не надоел: почему «Балабол» стал одним из самых живучих детективов НТВ Читать дальше 9 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше