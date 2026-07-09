2 самых долгожданных российских сериала 2026 года: один напоминает «Эффект бабочки», другой — «Аритмию», но с Деревянко

Иногда зрителю не нужны огромные спецэффекты, чтобы история зацепила. Достаточно героя, в котором можно узнать себя: человека с ошибками, мечтами и желанием начать все сначала.

Среди новых российских проектов сразу несколько сериалов сделали ставку именно на таких персонажей. И эти две премьеры уже привлекли мое внимание.

«Жизнь заново» / Okko, ТНТ

Наверное, каждый хотя бы раз думал: а что было бы, если вернуться назад и изменить одно решение? Главный герой сериала Дмитрий получает именно такой шанс.

Когда-то он учился вместе с людьми, которые смогли многого добиться: одни построили карьеру, другие заняли высокие должности. А сам Дима остался обычным врачом скорой помощи.

В личной жизни тоже не все гладко: отношения разрушены, а с дочерью почти нет близости.

Но однажды происходит невероятное — из-за неисправного аппарата МРТ герой переносится на 25 лет назад, в студенческие годы.

Теперь он знает свое будущее и уверен: второй раз точно сможет сделать все правильно.

Вот только изменить судьбу оказывается намного сложнее, чем кажется. Старые ошибки исчезают, но вместо них появляются новые.

И главный вопрос сериала уже не в том, можно ли переписать прошлое. А в том — станет ли человек счастливее, если получит такую возможность.

«Клятва Гиппократа» / ТНТ

Еще одна новинка, «Клятва Гиппократа», расскажет историю молодого хирурга Виктора — талантливого, уверенного в себе и немного дерзкого. Он привык действовать быстро и не всегда готов следовать правилам.

После конфликта в больнице руководство отправляет его работать в бригаду скорой помощи. Кажется, это наказание. Но неожиданно именно там герой оказывается на своем месте.

Виктор не хочет мириться с фразой «всех спасти невозможно». Он ищет нестандартные решения, спорит, рискует и делает все, чтобы помочь пациентам.

Создатели обещают не тяжелую медицинскую драму, а более легкую историю с юмором, необычными случаями и героем, за которым интересно наблюдать.

Возможно, именно такие сериалы и цепляют сильнее всего: не про идеальных людей, а про тех, кто ошибается, падает, но все равно пытается изменить свою жизнь.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».